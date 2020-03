Aktualisiert am

Augenweide an der Wand

Regale zum Hingucken : Augenweide an der Wand

Das kleinste Möbelstück in unserem Zuhause? Hocker können ziemlich klein sein und ihre nahen Verwandten, die Beistelltische, auch. Doch es geht noch kleiner: Wandablagen, Wandkonsolen oder Borde sind die wahrscheinlich handlichsten Möbel überhaupt. Besonders nützlich sind sie zwar nicht, mehr als zwei Kerzenhalter oder eine Vase passen kaum darauf. Wahlweise Shampoo und Conditioner oder Schlüssel und Telefon. Aber das macht nichts, denn ihre Aufgabe liegt nicht darin, einem praktischen Zweck zu dienen. Sie sind klassische Hingucker - Objekte, die dem Auge im Raum einen Ruhepunkt bieten, und zwar einen möglichst ansehnlichen. Und dieses Anforderungsprofil erfüllt unsere kleine Auswahl allemal. Ob aus Porzellan, Holz, Metall, Glas oder Kunststoff, sie sind eine Augenweide.

1. Schwerlastregal

Diese Wandkonsole genießt höchste Weihen. Gabriella Gustafson und Mattias Ståhlbom von TAF Studio haben sie ursprünglich im Auftrag des Stockholmer Nationalmuseums entwickelt, für die Präsentation von Objekten der Sammlung. Der Regalhersteller String Furniture hat den Entwurf unter dem naheliegenden Namen "Museum" vergangenes Jahr in Produktion genommen – nun kann auch zu Hause die Privatsammlung standesgemäß inszeniert werden. "Museum" besteht ganz aus Aluminium, ist in drei diskreten Farben erhältlich und trägt bis zu zehn Kilo. Für String ist dieses kleine Produkt übrigens ein Meilenstein: das erste Regal der Marke, das ganz ohne die charakteristischen Seitenteile in Leiterform auskommt.