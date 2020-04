EU-Hilfen für Italien : „Ein Symbol der europäischen Unterdrückung“

In Italien heizen nicht nur Populisten den Streit um europäische Hilfskredite weiter an. Ein einflussreicher Volkstribun fordert die direkte Finanzierung durch die Notenbank. Doch der Direktor des Rettungsfonds ESM versucht zu beruhigen.

Leer gefegter Petersplatz in Rom: In Italien hält die Debatte um EU-Hilfen in der Krise weiter an. Bild: dpa

Der Generaldirektor des europäischen Staatenrettungsfonds ESM versucht, kritische Stimmen in Italien zu besänftigen. Die Eurogruppe der Finanzminister in der Währungsunion hatte vereinbart, dass jedes Land vom ESM einen Kredit in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhalten könne, um damit Investitionen im Gesundheitswesen zu finanzieren. Rechten Populisten ist der damit erhältliche Betrag zu wenig, zum anderen sagen sie, dahinter stecke eine Falle der Europäer, die Italien nachher Konditionen stellen wollten wie seinerzeit den Griechen.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Der ESM-Generaldirektor sagte in einem Gespräch mit dem Mailänder „Corriere della Sera“, im ESM gebe es nun neue Grundsätze. Allen Staaten werde nach den gleichen Grundsätzen ein Kredit angeboten. Das sei anders als bei den Krediten für die südeuropäischen Krisenländer vor einigen Jahren, wo von Fall zu Fall spezifische Bedingungen ausgehandelt worden seien. Es sei auch ein „Missverständnis“, wenn fälschlicherweise gesagt würde, die Bedingungen für die Auszahlung von Krediten könnten sich ändern. Einzig für die Verwendung der Gelder gebe es eine Bedingung. Sie müssten ins Gesundheitswesen fließen. Für die Staaten, die ESM-Kredite in Anspruch nähmen, gebe es einen zusätzlichen Vorteil. Denen könne die Europäische Zentralbank mit unbegrenzten Mitteln helfen.

Regling verteidigte den Gedanken, vorerst nur etwa die Hälfte der verfügbaren Mittel des ESM für Kredite an die Mitgliedsländer zu nutzen. „Im Moment sind wir in der ersten Phase der Krise, aber wir wissen, dass es eine zweite, sehr wichtige Phase geben wird, die der Erholung, und die wird lange und teuer sein.“ Bisher gebe es von den europäischen Institutionen ein Paket von Hilfen, das den von der Viruskrise betroffenen Ländern helfe. Um neue Instrumente wie Coronabonds zu beschließen und zu organisieren, sei mindestens ein Jahr nötig.

Unpassend und nicht ausreichend

Zu den ESM-Geldern konstatiert der ehemalige italienische Ministerpräsident und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi, für einen Teil der öffentlichen Meinung Italiens sei der ESM „ein Symbol der europäischen Unterdrückung gegenüber den nationalen Staaten“ geworden. In keinem anderen europäischen Land gebe es ein solches Gezerre um den ESM. Diese Mittel könnten unter den neuen Bedingungen nützlich sein, wenn sie auch nicht alle Probleme Italiens lösen würden, schreibt Prodi in seinem sonntäglichen Kommentar für die römische Zeitung „Il Messaggero“. „Unsere Distanz zu Europa vergrößert sich nicht nur wegen des Egoismus des Nordens, sondern auch weil wir die Gelegenheit europäischer Mittel ausschließlich für innenpolitische Taktik genutzt haben, anstatt uns so zu organisieren, die Möglichkeiten der verfügbaren Mittel zu nutzen“, so Prodi.

Der gegenwärtige Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt dagegen der Berlusconi-nahen Zeitung „Il Giornale“ in einem ausführlichen Gespräch, die Verhandlungen in der EU seien schwierig, er bleibe aber zuversichtlich. „Nur mit einem ambitionierten Fonds für den Aufschwung, mit der Begebung gemeinschaftlicher Schuldtitel, werden wir die gegenwärtige, schwierige Situation meistern“. Der ESM sei konstruiert worden für Hilfe an einzelne Länder. „Daher habe ich ihn als unpassend und nicht ausreichend angesehen, um die gegenwärtige epochale Herausforderung zu meistern“.