Neue Gesetzespläne : Staatshilfe für Gaslieferanten

Die Bundesregierung erwägt jetzt auch direkte Staatsbeteiligungen an notleidenden Energiekonzernen, um einen möglichen Zusammenbruch der Gasversorgung und der Gaswirtschaft zu verhindern. Ein solches Vorgehen könnte in erster Linie dem in Schwierigkeiten geratenen Gasimporteur Uniper helfen: Ähnlich wie in der Corona-Krise vor zwei Jahren, als sich der Staat unter anderem an der Lufthansa beteiligte, soll der Bund nach Informationen der F.A.Z. künftig Anteile an Gasversorgern erwerben können. Die Grundlagen bilden auch diesmal das sogenannte Wirtschaftsstabilisierungs-Beschleunigungsgesetz (WStBG) und der darin enthaltene Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Geregelt wird der Staatseinstieg den Plänen zufolge durch einen neuen Paragrafen 29 im Energiesicherungsgesetz (ENSIG). Ein Entwurf eines entsprechenden Änderungsantrags der Ampelfraktionen liegt der F.A.Z. vor. Die Endfassung soll möglichst noch am Freitag in Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, damit man getroffenen Unternehmen bald unter die Arme greifen kann. Dem Vernehmen nach verlieren die Gasimporteure jeden Tag einen dreistelligen Millionenbetrag, weil sie die aufgrund der russischen Liefereinschränkungen stark gestiegenen Beschaffungskosten nicht an ihre Kunden weiterreichen können.

Manager waren voll Vertrauen in Russland

Dass eine solche Lage nun eingetreten ist, liegt an früheren Ansichten der betroffenen Unternehmen, die heute aus der Zeit gefallen wirken. Ein Aufsatz aus der Feder von Spitzenmanagern der führenden Gaslieferanten aus dem Jahr 2018 zeigt es. Dieser wendet sich gegen Kritik an der Pipeline Nord Stream 2 und findet sich bis heute auf der Webseite von Uniper. Darin erklären die Manager, dass russische Gaslieferungen ein „wesentlicher Baustein“ für Liefersicherheit und wettbewerbsfähige Gaspreise seien. „Wir kennen keinen Gaskunden, egal ob Privat- oder Industriekunde, der russisches Pipelinegas lieber gegen teureres Flüssiggas aus den USA tauschen möchte“, argumentieren sie. Man spreche den Vereinigten Staaten zwar nicht das Recht ab, ihr Flüssiggas (LNG) mit Macht in den europäischen Markt zu drängen. „Aber: Es kann nicht sein, dass die Energieversorgung Europas zum Spielball der amerikanischen Energie-, Wirtschafts-, Sicherheits- und Geopolitik gemacht wird.“ Die EU sei hierbei „gut beraten, gezielt gegenzusteuern und gegenzuhalten“. Neben Uniper waren die Unternehmen Wintershall und OMV an dem 2018 veröffentlichten Aufsatz beteiligt. Allerdings mussten seither bekanntermaßen nicht nur sie ihre Einschätzung ändern.

In dem aktuellem Entwurf der Ampelkoalition und dessen förmlicher Begründung heißt es, Unternehmen der kritischen Infrastruktur in der Energiewirtschaft könnten beim Bundeswirtschaftsministerium „Stabilisierungsmaßnahmen“ beantragen, sprich: öffentliche Kapitalbeteiligungen. Diese sollten einer „positiven Fortbestehungsprognose“ des Betriebs dienen. Einen Rechtsanspruch auf die Hilfe ist aber nicht vorgesehen, ihrer Gewährung müssen Finanzministerium und Kanzleramt zustimmen. Die Ausgabe neuer Aktien und Details des Einstiegs laufen ähnlich wie bei den Corona-Beteiligungen. So wird es nach dem Energiesicherungsgesetz gesellschaftsrechtliche Erleichterungen für die Staatsbeteiligung an Energieunternehmen geben, etwa für die nötigen Kapitalerhöhungen. Dazu heißt es: „Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates entscheiden, dass der Ausgabebetrag den Börsenpreis der Aktien unterschreitet.“

Höhere Preise dürfen schneller an Kunden weitergegeben werden

Die neue Regelung tritt zu den anderen geplanten Hilfsprogrammen für Unternehmen hinzu, die in den Paragrafen 24 und 26 des Gesetze festgeschrieben sind. Ersterer ermöglicht den Gasimporteuren wie Uniper die unmittelbare Weitergabe der erhöhten Beschaffungspreise an ihre Kunden entlang der Wertschöpfungskette. Letzterer regelt, dass die Unternehmen direkt einen finanziellen Ausgleich bekommen. Bisher war von einer „Umlage“ die Rede, welche die Differenz zwischen Einkaufs- und Abgabepreisen ausgleichen sollte, finanziert über die Netzentgelte aller Gaskunden. Im jüngsten Entwurf heißt der Mechanismus indes nicht mehr Umlage, sondern „saldierte Preisanpassung“.

Während diese Akutmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung schon detailliert ausgearbeitet sind, steht indes ein anderes Projekt der Regierung zur Inflationsdämpfung noch am Anfang: die geplante „konzertierte Aktion“, zu deren erstem Treffen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagnachmittag Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften zu Gast hatte. Der Auftakt sei „vielversprechend“ verlaufen, berichtete Scholz nach der Sitzung, die erwartungsgemäß noch keine Ergebnisse brachte.

Mehr zum Thema 1/

In weiteren Runden sollen in den nächster Zeit gemeinsame Wege gesucht werden, wie Wirtschafts, Steuer- , Energie- und Sozialpolitik zur Dämpfung der Inflation und ihrer Folgen beitragen können. Die Löhne hingegen seien zumindest derzeit kein Inflationstreiber, erklärten Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, nach dem Treffen übereinstimmend. Dulger betonte jedoch auch, dass ein stetiges Wirtschaftswachstum wie vor der Corona-Pandemie „keine Selbstverständlichkeit mehr“ sei. Fahimi betonte, es gehe jetzt voran darum, „eine Rezession zu verhindern, Standorte zu stabilisieren, Wertschöpfungsketten zu erhalten und Beschäftigung zu sichern.“