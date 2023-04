In den Augen nicht weniger Leute ist Deutschland ein Innovationsversager. Und in der Tat finden sich genügend Fallbeispiele, bei denen die deutsche Wirtschaft zum Thema Innovation wenig zu bieten hat. Es gibt kein einziges deutsches Unternehmen, das in der Weltliga der Verbraucherdigitalisierung mitspielt. Wir haben nichts, was mit den amerikanischen Internet- und Technologieriesen wie Google, Facebook, Apple oder Amazon vergleichbar wäre. Auch in der Digitalisierung in öffentlichen Bereichen wie Verwaltung oder Gesundheitswesen hinken wir hinterher. Als Beleg für deutsches Innovationsversagen könnte man zudem SpaceX, die Raketenfirma von Elon Musk, anführen. Raketen sind Maschinenbau auf die Raumfahrt angewandt und es gab Zeiten, in denen Deutschland auf diesem Gebiet technologisch führend war. Musk hat mit SpaceX im Jahre 2002 quasi bei Null angefangen und ist heute der führende private Anbieter für Raketentransporte in den Weltraum. Und die jüngste Sensation in der künstlichen Intelligenz, ChatGPT, kommt bezeichnenderweise auch nicht aus Deutschland.

Wir sprechen bei diesen Innovationen von High-Tech, eine Bezeichnung, die Symbolcharakter hat. Diese Innovationen ragen quasi wie hohe Berge gut sichtbar in die Landschaft. Jeder kennt, jeder sieht sie. Ich wage die Prognose, dass wir in Bereichen wie Massendigitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt oder Wehrtechnik, also in symbolischer High-Tech, auch in Zukunft Innovationsversager bleiben. Denn die Tatsache, dass wir dort bisher wenig aufzuweisen haben, hat Gründe. Der Fahrdienst Uber hat sein System einige Jahre in San Francisco getestet und dann mehr oder minder unverändert auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn ein Unternehmen ein derartiges System in Berlin erproben und anschließend auf Europa ausweiten wollte, müsste es 27 Bürokratien und Sprachen überwinden. Mit anderen Worten: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in Deutschland Systeme der Massendigitalisierung entstehen, die zum internationalen Standard werden.