Krisen-Gewinner Poolbauer : Sommer, Sonne, Swimmingpool

Keine Frage, Swimmingpools erleben gerade den irrsten Boom der Saison. So wie 2020 als das Jahr in die Geschichte eingehen wird, in dem viele Deutsche zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen haben, was Mangelwirtschaft bedeutet. Der Notstand hatte im März mit dem Toilettenpapier begonnen, das plötzlich gehamstert wurde. Wochenlang war es in der Folge eng mit dem Nachschub an Reis, Mehl und einigen Hygieneartikeln. Die Regale in den Supermärkten sind längst wieder gefüllt, jetzt kommen sie in den Bau- und Gartenmärkten kaum noch hinterher. Deren Einnahmen wachsen in sensationellem Tempo.

Welch ein Kontrast zu der tristen Lage in anderen Branchen, durch die sich die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg frisst: Die Lufthansa überlebt nur dank der Milliarden vom neuen Miteigentümer Staat, das dicke Ende in der Automobilindustrie ist noch gar nicht abzusehen. Die Furcht von einer Pleitewelle im Herbst ist groß, die Angst vor einer massiven Zunahme der Arbeitslosigkeit ebenso. Der Staat haut die zur Rettung gedachten Milliarden nur so raus, etwa über die befristete Senkung der Mehrwertsteuer.

Jeder Vierte verbringt mehr Zeit mit Arbeiten im Garten

Fragen die Marktforscher im Volk nach, welche Läden von diesem Anreiz am ehesten profitieren, landen sie schnell bei allem, was mit Haus und Garten zu tun hat. Jede oder jeder Vierte verbringt gegenwärtig mehr Zeit mit Arbeiten im Garten. Hier sind die Leute laut GfK-Zahlen am ehesten zu ungeplanten Investitionen bereit; sie renovieren das Haus, bauen an, gönnen sich einen teureren Grill, obwohl sie den vor Corona nicht auf dem Zettel hatten. Trampoline sind ebenfalls sehr begehrt oder eben Schwimmbecken, sofern sich eines ergattern lässt.

Der Markt dafür ist leergefegt, wie eine Umfrage der Sonntagszeitung ergeben hat. Ob regionale Anbieter oder die großen Baumarktketten, die Auskunft ist überall dieselbe: Es herrscht ein Notstand bei den Pools. „Die Nachfrage hat sich etwa verdreifacht“, jubeln die Toom-Märkte, um kleinlaut hinterherzuschicken: „Leider können wir den Bedarf derzeit nicht vollständig decken.“

Online-Shops sind keine Alternative

Die Online-Shops sind für verzweifelte Interessenten keine wirkliche Alternative. Auf ihren Seiten zu stöbern macht nur so lange Spaß, bis man zum Moment der Wahrheit, dem Kauf, vordringt. „Ausverkauft“, „gerade nicht verfügbar“, „im Moment nicht lieferbar“. So heißt es dann allenthalben. Die angegebenen Lieferzeiten dauern länger als der gewöhnliche mitteleuropäische Sommer. Der Pool-Boom übertreffe alle bisherigen Rekorde, bestätigt der Branchenverband BHB („Heimwerken, Bauen und Garten“), selbst jene aus vorangegangenen „Monstersommern“.