Fiebersaftmangel : Mehr Geld für Kinderarzneien

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Engpässe durch eine höhere Herstellervergütung und mehr Einkäufe in der EU lindern. Krankenkassen sehen darin ein „Weihnachtsgeschenk“ für die Pharmabranche.

In vielen Apotheken sind Fiebersäfte Mangelware. Manche Experten schätzen, das sei auch ein Verteilungsproblem. Bild: dpa

Mit verzweifelten Eltern, die um die Gesundheit ihrer Kinder bangen, will sich kein Politiker anlegen. Ungewöhnlich schnell reagiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) daher auf die Lieferengpässe für Hustensäfte, Schmerzmittel, Fiebersenker oder Erkältungsmedikamente.

Am Dienstag stellte er ein Eckpunktepapier für ein neues Arzneimittelgesetz vor, aus dem kommende Woche ein Gesetzentwurf werden soll. Hintergrund der Anstrengungen ist, dass im Zuge der aktuellen Welle von Atemwegserkrankungen einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach Medikamenten nur ein beschränktes Angebot gegenübersteht.

Weil einzelne Lieferketten für Pharmazeutika oder Wirkstoffe in Europa und in Drittstaaten wie China und Indien nicht richtig funktionieren, weil niedrige Preise die Herstellung unattraktiv machen, weil viele Anbieter vom Markt verschwunden sind und es zum Teil nur noch einen oder zwei Produzenten gibt.

Begegnen will Lauterbach diesem Missstand dadurch, dass die Krankenkassen künftig mehr für knappe Arzneien bezahlen, Festpreise und Rabatte entfallen, europäische Hersteller bevorzugt und Bevorratungen ausgebaut werden und dass Apotheken von sich aus wirkungsgleiche Medikamente als Alternative abgeben oder diese selbst herstellen dürfen, indem sie etwa aus Pillen Säfte machen.

„Radikale“ Änderung der Preisgestaltung

„Wir haben es mit der Ökonomisierung auch in der Arzneimittelversorgung mit patentfreien Medikamenten übertrieben“, sagte Lauterbach in Berlin. Bei Kindermedikamenten zeigten sich die Konsequenzen besonders hart: „Dass man in Deutschland nur schwer einen Fiebersaft für sein Kind bekommt, der im Ausland noch erhältlich ist, ist inakzeptabel.“ Man werde die Preisgestaltung von Kinderarzneien daher „radikal ändern“.

Wenn etwa junge Patienten auf teurere Medikamente ausweichen müssten, sollen die Krankenkassen deutlich höhere Kosten als bisher übernehmen. „Das wird kurzfristig für mehr Angebot bei Kinderarzneimitteln sorgen“, ist sich Lauterbach sicher. „Die Discounter-Politik hat die Arzneimittelversorgung kontinuierlich über Jahrzehnte verschlechtert. Das zurückzudrehen geht nicht über Nacht.“

Dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das einen „Beirat Lieferengpässe“ eingerichtet hat, sind solche Engpässe für mehr als 300 Medikamenten bekannt. Bei 51 von ihnen mit 17 Wirkstoffen gilt die Lage als kritisch; die meisten sind patentfreie Arzneien.

Angespannte Lage bei Fiebersäften

Besonders angespannt ist die Situation bei Antibiotika, bei Fiebersäften für Kinder, darunter Paracetamol und Ibuprofen, sowie bei Krebsmedikamenten wie Tamoxifen und Folinate. Der BfArM-Beirat erstellt jetzt eine Liste mit Arzneimitteln, die für die Versorgungssicherheit von Kindern erforderlich sind. Für diese Präparate dürfen künftig weder Rabattverträge noch Festpreise gelten.

Bisher schlossen die Krankenkassen Rabattverträge mit einer Gruppe günstiger Generikahersteller, sodass die Apotheken nur diese Arzneien an die bei der jeweiligen Kasse versicherten Patienten abgeben durften. Festbeträge sind Höchstpreise für die Erstattung durch die Kassen. Ist der Preis höher, muss der Patient zuzahlen, ist er um 30 Prozent oder mehr niedriger, entfällt die Arzneimittelzuzahlung in der Apotheke. Die bisher eingefrorenen Preise (Preismoratorium) werden dem Eckpunktepapier zufolge um 50 Prozent erhöht.

Das bedeutet, dass die Kassen die Mehrkosten von ärztlich verordneten Arzneien bis zum Anderthalbfachen des bisherigen Festbetrags übernehmen. Davon verspricht sich Lauterbach größere Auswahl für die Kassenpatienten und mehr Geld im System, wodurch die Herstellung knapper Präparate für Pharmaunternehmen interessanter werden könnte.

Der Preisdruck auf dem Generikamarkt hat zur Aufgabe von Produktionsstätten oder zur Verlagerung ins nichteuropäische Ausland geführt, vor allem nach Asien. Dadurch seien Klumpenrisiken und Abhängigkeiten entstanden, wird beklagt. Um gegenzusteuern, müssen Krankenkassen künftig bei jedem Rabattvertrag für onkologische Medikamente und Antibiotika ein zusätzliches Los ausschreiben, in dem neben dem Preis auch das Zuschlagskriterium „Anteil der Wirkstoffproduktion in der EU“ eine Rolle spielt. Später können auch Medikamente gegen andere Krankheiten hinzukommen.

Auch ist für rabattierte Produkte künftig eine mehrmonatige versorgungsnahe Lagerung vertraglich festzuschreiben. Bei den Festpreisen wird die Grenze der Zuzahlungsbefreiung von 30 auf 20 Prozent gesenkt. Damit könnten sich Patienten für etwas teurere Medikamente entscheiden, was den Preisdruck auf die Hersteller lindern dürfte.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Herstellerverband Pro Generika begrüßten Lauterbachs Pläne. Skeptischer äußerte sich der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung. Den Festbetrag um 50 Prozent zu erhöhen „ist ein beeindruckendes Weihnachtsgeschenk für die Pharmaunternehmen“, kritisierte der Verband. Der Apothekerverband ABDA zeigte sich aufgeschlossen für die Neuerungen, wandte sich aber gegen die Vergütung von nur 50 Cent, wenn Apotheken zu nicht verfügbaren Arzneien mit dem Arzt Rücksprache halten müssen. „Das ist wirklich eine Frechheit“, monierte der Verband.