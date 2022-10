Herman Daly : Der fundierteste Wachstumskritiker ist tot

Der US-amerikanische Ökonom Herman Daly, aufgenommen am 4.12.1996 in Stockholm/Schweden Bild: picture-alliance / dpa

Will man Herman Dalys wissenschaftliche Leistung auf einen Punkt bringen, trifft es diese Formulierung wohl am besten: Er hat sich ein Leben lang darum bemüht, eine Wirtschaftswissenschaft für eine volle Welt zu entwerfen. Mit voller Welt ist gemeint, dass durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum so viele Ressourcen genutzt werden, dass ein nachhaltiges Level überschritten ist. Nicht zufällig lautet der Titel der ersten wissenschaftlichen Biografie des US-amerikanischen Ökonomen denn auch: „Herman Daly’s Econonmics for a Full World“. Sein kanadischer Kollege Peter Victor hat sie in diesem Jahr vorgelegt. Sie belegt, mit welchem intellektuellen Engagement er seit sechs Jahrzehnten zu einem der glaubwürdigsten Nachhaltigkeitsökonomen geworden ist.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Daly rief Ende der achtziger Jahre mit Mitstreitern die Fachrichtung Ökologische Ökonomik ins Leben, weil die herkömmliche Umwelt- und Ressourcenökonomik viele ökologisch bedeutsame Fragestellungen gar nicht behandelte. Sie forderten einen grundlegenden Paradigmenwechsel ein: Die Wirtschaft müsse als Teilsystem der Natur verstanden werden und nicht umgekehrt. Erst dann würden Probleme wie die Überlastung der natürlichen Schadstoffsenken, der Biodiversität und der Irreversibilität von Umweltschäden gelöst werden können. Da war Daly schon längst eine Autorität der Umweltökonomik, der 1973 eine Aufsatzsammlung unter dem Titel „Toward a Steady-State Economy“ und vier Jahre später das Buch „Steady State Economics“ vorgelegt hat, die wesentliche seiner wissenschaftlichen Innovationen enthielt.

„Niemand hat einen größeren Beitrag geleistet“

Victors Biografie versammelt Statements von einigen Schwergewichten der Ökologischen Ökonomik, die Dalys Rang für die Wissenschaft verdeutlichen: „Niemand hat einen größeren Beitrag geleistet als Herman Daly zu dem, was eine Ökonomik der heutigen ‚vollen Welt‘ umfassen sollte“, sagte der Ökonom Robert Costanza. „Dalys Steady State-Economcis bedeuteten einen Wendepunkt im ökonomischen Denken mit revolutionären Schlussfolgerungen“, urteilte der Bestsellerautor und Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson. „Dalys Werk sollte von jedem gelesen werden, der Ökonomik studiert und jedem, der es nicht tut. Er ist ein Gigant mit zahllosen Menschen, die auf seinen Schultern stehen und zahllosen weiteren, die es tun sollten“, sagte der australische Wirtschaftsprofessor Philip Lawn.

Trotz dieser eindeutigen Urteile blieb Daly im ökonomischen Mainstream wenig beachtet. Werden dort Umwelt- und Ressourcenprobleme als Marktversagen konzeptionalisiert, die mit höheren Preisen korrigiert werden können, sah er tiefergehende kulturelle Ursachen. Sein Ausgangspunkt waren in den späteren sechziger Jahren Schriften der unkonventionellen Ökonomen Kenneth Boulding, ein Brite, und Nicholas Georgescu-Roegen, ein Rumäne. Sie erkannten, dass mit dem zunehmenden Wirtschaftswachstum auch ein Zuwachs an Energie- und Materialdurchsatz einhergehe. Sie zählen zu den ersten Ökonomen, die eine radikale Wende von fossilen zu erneuerbaren Energien zur größten Aufgabe der Wirtschaftspolitik erklärten.