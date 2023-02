Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt rechnet im laufenden Jahr weiter mit den ersten Aufträgen aus dem sogenannten „Sondervermögen Bundeswehr“. Zudem sollte der Konzern weiter von den erwarteten höheren Rüstungsausgaben weltweit profitieren, die vor allem auf den Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöst wurden. Das im S-Dax notierte Unternehmen bestätigte bei der Bekanntgabe der wichtigsten Eckdaten für das vergangene Jahr die erst im Dezember erhöhten Prognosen für das laufende Jahr und Mittelfristziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr zwischen 7 und 10 Prozent steigen.

Bei der Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und vor dem Effekt von weniger profitablen Durchleitungsgeschäften werde weiter ein Wert von rund 19 Prozent erwartet, teilte Hensoldt am Donnerstag in Taufkirchen mit. 2022 legte der Erlös getrieben von einem Großauftrag um 16 Prozent auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 292 Millionen Euro. Damit fiel das 2022er-Ergebnis in etwa so aus, wie es Experten erwartet hatten.

„Das 100-Milliarden-Programm und das Zwei-Prozent-Ziel der NATO werden uns auch mittelfristig Rückenwind geben“, sagte Finanzvorstand Christian Ladurner der Nachrichtenagentur Reuters. „Allein aus dem Sondervermögen rechnen wir in den nächsten vier Jahren mit einem Auftragsvolumen im hohen einstelligen Milliardenbereich. Die Programme sind ja ausdefiniert, und wir kennen unseren Wertschöpfungsanteil.“ Bis sich das aber nach und nach im Umsatz des Herstellers von Radar und Sensorik für Flugzeuge, Schiffe und Panzer niederschlage, könne es drei bis fünf Jahre dauern, bei großen Projekten auch sieben, sagte er.

Bisher noch nichts angekommen

Allerdings: Bisher sei von den 100 Milliarden nichts angekommen. „Aber wir sehen, dass in die Abwicklung von Aufträgen eine neue Dynamik gekommen ist“, sagte der Finanzvorstand. Auch Hensoldt wolle schneller lieferfähig sein. „Bei Produkten wie dem TRML-4D-Radar gehen wir inzwischen in Vorleistung und bauen praktisch eine Serienproduktion auf.“ 30 dieser Radare für das Iris-T-Luftverteidigungssystem, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommen, habe man auf Vorrat produziert.

Im deutschen Leopard-2-Panzer ist Hensoldt mit der Optronik vertreten. „Der Leopard 2 erfährt ja gerade eine Wiedergeburt. Ich rechne damit, dass das kurzfristig zu Aufträgen führen wird“, sagte Ladurner. Die Bundeswehr müsse auch Ersatz für die an die Ukraine abgegebenen Panzer beschaffen, Norwegen habe erst vor Kurzem neue Leopard 2 bestellt. Insgesamt werde der Auftragseingang von Hensoldt in diesem Jahr beim 1,1- bis 1,2-fachen des Umsatzes liegen.

Seit dem Börsengang vor zweieinhalb Jahren hat sich die aus einer Airbus-Sparte hervorgegangene Hensoldt deutlich entschuldet. 2022 sank die Nettoverschuldung um gut ein Fünftel auf 336 Millionen Euro. Das gebe Hensoldt finanzielle Spielräume für Zukäufe, sagte der Finanzchef. „Wir halten eine Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie für notwendig. Da kommen wir mittelfristig nicht umhin. Und wir sehen uns dabei nicht als ein Unternehmen, das geschluckt wird.“ Die Manager aus der Branche wären auch bereit dazu, aber es brauche auch den Willen der Regierenden, sagte Ladurner. Hensoldt hat Aktionäre aus beiden Lagern: Der Bund hält ebenso 25 Prozent der Anteile wie der teilstaatliche italienische Rüstungskonzern Leonardo.