Ausgerechnet Fukushima. Die Präfektur in Japan ist in Deutschland vor allem für die Dreifach-Katastrophe im Jahr 2011 bekannt, als ein Erdbeben und ein Tsunami gleich mehrere Kernschmelzen im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi auslösten. Doch seither hat sich die Region nördlich von Tokio zu einem Pionier der Erneuerbaren Energien entwickelt.

Auf verlassenen Gehöften und stillgelegten Golfplätzen sind so viele Solarparks entstanden, dass die Region an guten Tagen schon mehr als 80 Prozent ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien decken kann. Bis spätestens 2040 sollen es 100 Prozent sein. Die Atomreaktoren, von denen es vor 2011 zehn Stück in der Region gab, will der Gouverneur nie wieder hochfahren.

„Von Fukushima können wir lernen: wenn man sich ein Ziel setzt, kann man es auch schaffen“, sagt Hendrik Wüst, als er sich bei strahlendem Sonnenschein eine Solaranlage zeigen lässt, die nur 50 Kilometer von dem havarierten Kernkraftwerk entfernt liegt.

Aus Sonnenstrom mach Wasserstoff

Vier Tage lang reist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU) durch Japan. Der Besuch in Fukushima, einer Partnerregion des Bundeslandes, steht dabei ganz im Zeichen der Energiewende.

Bei so optimalem Wetter wie an diesem Tag können die Solarpanelen der Versuchsanlage in der Stadt Soma 1200 Kilowatt Strom produzieren. Das ist weit mehr als die nahe gelegene Kläranlage und die Müllverbrennungsanlage benötigen. „Und das ist auch gut so“, erklärt Seiichi Nakajima, der Leiter der Anlage, dem Ministerpräsidenten. Denn so kann die Versuchsanlage das machen, wofür sie gebaut wurde: nämlich austesten, wie sich der schwankungsreiche Sonnenstrom am besten speichern und gleichmäßig in das örtliche Netz einspeisen lässt.

Unter anderem stellen Maschinen hier aus dem Sonnenstrom Grünen Wasserstoff her. Wenn die Solarzellen bei schlechtem Wetter weniger Strom liefern, kann der hergestellte Wasserstoff über Brennstoffzellen zusätzlichen Strom in die Netze speisen.

„Die besten Instrumente der Welt“

Die Herstellung von Wasserstoff mithilfe grüner Technologien im großen Stil gilt als einer der Hoffnungsträger für den Klimaschutz, weil er eine Energiequelle wäre, die praktisch keine Treibhausgase ausstößt. Darum dreht sich auch alles am H2-Lab, das die Ruhr-Universität Bochum an der Universität Osaka betreibt. Professor Thomas Happe und einige weitere Wissenschaftler erforschen hier, wie sich eine Algenart für die Herstellung von Grünem Wasserstoff einsetzen lässt.

„Hier stehen die besten Instrumente der Welt“, schwärmt Happe, als er dem Ministerpräsidenten die Kooperation der beiden Universitäten erklärt. „Meine Experimente könnte ich nicht in Bochum und nirgendwo sonst in der Welt durchführen.“ Auch Wüst bekommt leuchtende Augen als ihm Happe als Beispiel eines der hochauflösenden Mikroskope der Japaner vorführt und als Demonstrationsobjekt eine allzu bekannte Struktur auf einem Bildschirm erscheint: ein Corona-Virus. „Auch diese Kooperation zeigt, wie wichtig der internationale Austausch ist“, sagt Wüst.

Viele Politiker reisten lieber nach China

Japan stand lange Zeit allerdings nicht sehr weit oben auf der Reiseliste deutscher Politiker. Wüst ist der erste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seit 16 Jahren, der das Land im fernen Osten besucht. Dabei ist Japan seit jeher ein wichtiger Wirtschaftspartner. Mehr als 600 japanische Firmen sitzen in Nordrhein-Westfalen und beschäftigen 50.000 Mitarbeiter. Großkonzerne aus dem Bundesland wie Bayer, Evonik oder Thyssen-Krupp sind allesamt selbstverständlich in Japan vertreten.

Doch für deutsche Politiker, die sich auf der Weltbühne zeigen wollten, war China seit Jahren die Anlaufstelle Nummer 1 in Asien. Erst Russlands Überfall auf die Ukraine hat nun vieles gewandelt. „Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir gesehen, dass es nicht nur wichtig ist, gute Geschäfte zu machen, sondern auch gemeinsame Werte zu teilen“, sagt Wüst.

„Nicht nur Wachstum, auch Demokratie“

Die Frage der Nähe zu China ist auch für einige der mitgereisten Unternehmer von Bedeutung. „Unsere Kunden wollen schon zunehmend wissen, wie abhängig wir von China sind“, sagt etwa Gerd Hoppe, Geschäftsführer der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Der Mittelständler aus Verl stellt Automatisierungstechnik ebenso für die Herstellung von Halbleitern wie von Cola-Flaschen her und ist laut Hoppe einer der größten Verbauer von Halbleitern in Europa. „Den Kunden müssen wir erklären, wie wir im Falle eines Falles Alternativen aufbauen können.“ Insofern ist Japan für Beckhoff nicht nur als Absatzmarkt interessant, sondern auch für den Einkauf seiner Materialien.

Zum Abschluss seiner Reise klingt Wüst ganz ähnlich wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der erst vor wenigen Wochen zum G7-Gipfel in Japan war, und wenige Wochen davor schon einmal mit seinem halben Kabinett: „Japan ist ein Land, das wie Deutschland nicht nur für Wachstum und Wohlstand steht“, sagt Wüst, „sondern in dem auch Demokratie und Rechtstaatlichkeit gelebt werden und das sich für eine auf Regeln basierte Weltordnung einsetzt.“

Bringt sich da schon einer als Kanzlerkandidat der CDU in Stellung? Die Frage lässt Wüst abperlen und verweist freilich lieber darauf, wie wichtig die Reise als Standortwerbung für Nordrhein-Westfalen ist.