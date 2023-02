Wer in Deutschland an Schmuck und Uhren denkt, dürfte schnell auf den Namen „Wempe“ kommen. Nicht wenige verbinden damit das Bild von Hellmut Wempe, der in der Branche als Grandseigneur gilt: ein echt hanseatischer Unternehmer, immer klassisch gekleidet, aufrecht gehend, mit authentischer Leidenschaft für seinen Beruf.

Am vergangenen Sonntag ist Hellmut Wempe in seiner Heimatstadt Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu den Ehrungen, die sein unternehmerisches Schaffen würdigen, zählt der 2006 verliehene Lifetime Award des Handelsverbands Deutschland (HDE) ebenso wie die Auszeichnung mit dem „Gründerpreis der Hamburger Sparkasse“ für sein Lebenswerk im Jahr 2015.

Eigentlich wollte Hellmut Wempe Politik-Journalist werden. Er habe aber seinen Berufswunsch nicht realisiert, sondern früh Verantwortung im väterlichen Unternehmen übernommen, da sein älterer Bruder nicht aus dem Krieg zurückgekehrt sei, heißt es in der Mitteilung von Wempe. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er im schweizerischen Neuchâtel eine Ausbildung an der École Supériere de Commerce. Kurz danach trat er in die Firma ein und wurde im November 1955 persönlich haftender Gesellschafter.

Seit 1980 an der Fifth Avenue

Hellmut Wempe steht für die Expansion des 1878 gegründeten Unternehmens. Das erste Geschäft außerhalb Hamburgs wurde 1966 in Lübeck eröffneten, 1980 erfüllte sich Wempe den Traum von einer Präsenz an der Fifth Avenue in New York. Frühzeitig erkannte er, dass moderner Handel mehr braucht als nur Verkauf. Seit 1997 baute er den Uhrenservice aus und vergrößerte die Werkstatt im Hamburger Stammhaus. Heute sei sie mit einem zweiten Standort im sächsischen Glashütte einer der größten Servicewerkstätten eines europäischen Einzelhändlers, heißt es bei Wempe.

Erst im Mai 2003, als er schon 71 Jahre alt war, übergab Hellmut Wempe die operative Führung an sein einziges Kind, die heute 62 Jahre alte Kim-Eva Wempe. Vor einem Jahr übertrug er eine weitere bedeutende Tranche seiner Unternehmensanteile auf seine Tochter und erstmalig einen Teil auf die Enkel, den 26 Jahre alten Scott Hellmut und die 24 Jahre alte Chiara Marie Wempe. Der Rat des Verstorbenen an die jungen Vertreter der fünften Generation: „Denkt nicht immer nur mit dem Kopf und habt nicht immer nur die Zahlen im Blick. Hört auch auf euer Bauchgefühl.“

Das „Manager Magazin“ führt Kim-Eva Wempe und ihre Familie auf Platz 557 der reichsten deutschen Familien, auf dem gleichen Rang wie Alfred Ritter und Marli Hoppe-Ritter von der Schokoladen-Quadrat-Dynastie. Während Schokolade aber während der Corona-Pandemie ein Trost für viele war, führten die Lockdowns in der Gold- und Juwelen-Branche erst einmal für einen Schock.