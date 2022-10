Frankfurter Zeitung 29.10.1922 : Helft!

Aktualisiert am

Auf dem Weckmarkt in Frankfurt im Jahr 1926. Bild: Picture Alliance

Ein Winter härtester Not steht vor der Tür. Schon heute schleppen sich Tausende von Frankfurter Einwohnern nur mit letzter Anstrengung durch den Tag. Durch die Entwertung des Geldes sind die Preise für Lebensmittel, Brennstoffe, Kleider zu phantastischer Höhe geschnellt. Vielen Mitbürgern ist der Einkauf des Notwendigsten unmöglich. Ersparter Besitz ist aufgezehrt, vor den Preistabellen verschrumpfen Renten, Pensionen und ungenügende Verdienste, alte Frauen und Männer stehen hilflos im Kampf um das Brot , Gebrechliche sinken nieder, der Tätigkeit freischaffender Menschen des Geistes und der Kunst wird kein Lohn.

Es darben die Invaliden des Krieges, es darben die Kinder, es darben die Mütter. Wir hören täglich von Taten der Verzweiflung und müssen täglich neue befürchten.

Der Verein „Winternot“ ist in Frankfurt gegründet worden, um vor allem denen beizuspringen, die in tiefster Not allein stehen, den Scheuen, den Verschämten, den Ungewandten, den Ratlosen. Ihr Elend ist das härteste und ihnen gegenüber haben wir dreifach Pflichten von Mensch zu Mensch. Wir werden sie bitten, sich zu melden, wir werden sie ermitteln, werden zu ihnen gehen, werden versuchen, ihnen zu helfen.

In diesem Umfange ist der Versuch der Annäherung an Verborgene nie gemacht worden, es werden sich der Absicht, jeden Fall der Bedürftigkeit persönlich zu behandeln, ihn in seiner Besonderheit zu prüfen, Schwierigkeiten mancher Art entgegenstellen. Guter Wille und Unermüdlichkeit werden sie überwinden. Es wird ein brüderlicher Dienst geleistet werden, der wie ein reiner Ton über den wirren Stimmen dieser Zeit erklingt: Wenn Alle uns helfen!

Die Zahl der Notleidenden ist erschreckend. Wir haben Kenntnis von Kleinrentnern und Pensionären, von Kriegerwitwen und Waisen, von vereinsamten alten Leuten, von Kranken und Siechen, von Kinderreichen, von Arbeitern und Studenten, von Männern der Wissenschaft und der Kunst, von Privatlehrern, von vielen anderen, die eines Beistandes bedürfen. Es ist geplant, große Lager anzulegen, die Lebensmittel, Wolle, Stoffe enthalten, und diese an Bedürftige zu ermäßigten Preisen oder kostenlos weiterzugeben; es sollen Geldunterstützungen verteilt, Schulgeld und Mieten bezahlt, Kohlen besorgt, Kuren ermöglicht, Milch gekauft, Rechnungen beglichen werden.

Der Verein „Winternot“ kann nur unterstützen, wenn er selbst unterstützt wird und die Bürgerschaft täglich hinter ihm steht. Wir müssen mit Millionen und stetig erneuertem Zufluss von Gaben rechnen. Die kleinste wird uns als Tropfen wirkender Kraft willkommen sein, das Geld eines Tariftages, ein Stundenlohn, das Opfer für den Verzicht auf ein Geschenk; für ein Vergnügen, das sich ein Geber versagt, die Sammlung einer Schule, eines Vereins, eines Büros, einer Werkstätte. Um solche Opfer bitten wir, damit die „Winternot“ Zeugnis des Gemeinsinns sei.

An diejenigen aber, die mit großen Summen umgehen, ergeht der Ruf um große Spenden, die dem schwachen Markwert entsprechen. Die Industrie, Banken, Kaufleute müssen die „Winternot“ mit einem Monatsposten in ihren Betrieb einstellen, müssen dem Verein ein Gehalt aussetzen, Geschäftsleute für uns eine regelmäßige Zuwendung vom Ertrag ihres Tages ablösen, und alle von der Zeit Begünstigten schulden uns als den Vertretern der Gesunkenen einen Anteil ihres Gewinns.

Nur wenn jeder seine soziale Verpflichtung erkennt und danach handelt, kann das Werk „Winternot“ gelingen, das alle aufruft, Mannschaft an Bord eines in schwerster Stunde kämpfenden Schiffes zu sein.

„Frankfurter Winternot“

Eingetragener Verein

Der Vorstand:

Voigt, Oberbürgermeister, Haeffner, Kommerzienrat, Otto Hauck, Präsident der Handelskammer, Dr. Helfrich, Justizrat, Hopf, Stadtverordnetenvorsteher, Dr. Kotzenberg, Frau Lili von Schey.

Der Arbeitsausschuss:

Dr. Polligkeit, Dr. Ernst Levi, Amtsgerichtsrat, Heinrich Lismann, Rudolf Ronnefeldt, Dr. Heinrich Simon.

Der Finanzausschuss:

Eduard Veit von Speyer, Vorsitzender, Heinrich Lismann, stellvertr. Vorsitzender,

Dr. E. Baerwald, Professor Dr. Bleicher, Stadtrat, Gräf, Bürgermeister, Frau Johanna Kirchner, Köster, General-Direktor, Dr. von Meister, Vorsitzender des Provinzial-Ausschusses der „Altershilfe“ für den Reg.-Bez. Wiesbaden, Otto Miesbach, Oskar Oppenheimer, Frau Geheimrat Oswalt, Henry Rothschild, Dr. Schaeffer, Philipp Schiff, Nathan Sondheimer, Dr. Alfred Teves, Theodor Thomas, Vohsen, Geheimrat, Professor Dr. Wachsmuth, Wagner, Amtsgerichtsrat, Georg Warnecke, Frau A. v. Weinberg.

Evangelischer Volksdienst, Katholischer Caritasverband, Jüdische Wohlfahrtspflege, Arbeiterwohlfahrt, Bürger-Ausschuss, Verband Frankfurter Frauenvereine, Centrale für private Fürsorge, Wohlfahrtsamt.

Gaben monatlich (zunächst für 6 Monate) oder einmalig an die folgenden Zahlstellen erbeten: Frankfurter Bank, Bankgeschäft Gebr. Lismann und die Großbanken sowie an sämtliche Frankfurter Zeitungen oder auf Postscheckkonto Frankfurt-Main „Winternot“ Nr. 51000.