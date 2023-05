Aktualisiert am

Wirtschaftsminister in Nöten : Habeck, der Klientelpolitiker

Wer einst um den Knickschutz kämpfte, den können auch Gasheizungen nicht mehr schrecken. „Knicks“, so heißen in Schleswig-Holstein die naturwüchsigen Hecken, die in freier Landschaft die Felder der Bauern voneinander trennen. Der damalige Kieler Landwirtschaftsminister Robert Habeck kämpfte für ihren Erhalt, die Bauern sahen in dem Gestrüpp eher ein Hindernis für eine möglichst effiziente Landwirtschaft.

Es gab großen Krach, im ganz wörtlichen Sinne, Trillerpfeifenkonzerte inklusive. Auch um Windparks und Tierschutz stritt man damals, was die Sache nicht harmonischer machte.

Jetzt steht Habeck wieder mal im Feuer, und auch das ist fast wörtlich zu nehmen. Schon vom 1. Januar kommenden Jahres an sollen keine neuen Gasheizungen in Deutschland mehr installiert werden.

Hausbesitzer sind in Aufruhr, Mieter in Sorge, es gab wochenlang kaum ein größeres Gesprächsthema im Land; eine Diskussion um familiäre Verquickungen des zuständigen Staatssekretärs Patrick Graichen kommt nun hinzu.

Die Strahlkraft der Grünen schwindet

Habecks Partei, den Grünen, hat die Heizungsdebatte enorm geschadet. Die Umfragewerte sind von bis zu 26 Prozent im vorigen Sommer auf teilweise nur noch 15 Prozent abgesackt. Schlimmer noch: Die Strahlkraft der Partei übers angestammte Milieu hinaus schwindet zusehends. Der Anteil der neu gewonnenen Grünen-Anhänger unter den Sympathisanten ist nach der jüngsten Erhebung des Forsa-Instituts von 37 auf 29 Prozent zurückgegangen. Und nur 9 Prozent der Befragten glauben, die Heizungswende sei für die Bürger finanziell zu stemmen.

Plötzlich stehen die Grünen in weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht mehr als eine Partei da, die das große Ganze des Klimaschutzes vertritt, sondern wieder als eine Gruppierung von Akademikern aus den größeren Städten, die sich um Kleinkram wie Heizungen nicht allzu viele Sorgen machen müssen.

Das Erstaunlichste daran ist: Es geschieht unter der Ägide eines grünen Vizekanzlers namens Robert Habeck, der seit dem – späten – Beginn seiner politischen Karriere angetreten war, genau dieses Klienteldenken zu überwinden.

„Wir haben immer Wert darauf gelegt, nicht zu uns zu sprechen, sondern zu den Menschen im Land“: So redete er schon 2017, nach seinen ersten fünf Jahren als Landesminister, als er gerade mal wieder ein Wahlergebnis weit über dem Bundestrend eingefahren hatte und ausgerechnet mit dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki über die Bildung der ersten erfolgreichen Jamaika-Koalition auf Landesebene verhandelte – ausgerechnet mit jenem Kubicki also, der im aktuellen Koalitionsstreit um die Klimapolitik plötzlich Parallelen zwischen dem deutschen Vizekanzler und dem russischen Autokraten Wladimir Putin entdeckt haben will.

Entschlossen in die Vorwärtsverteidigung

Habeck selbst nimmt am vergangenen Donnerstagabend zum Gespräch mit der F.A.S. auf der Terrasse vor seinem Amtszimmer Platz. Nach einem im Ganzen eher trüben April scheint endlich mal wieder ein bisschen die Sonne. Die Kühle scheint dem Minister nichts auszumachen. Nach den düsteren Wochen rund um die 30-stündige Sitzung des Koalitionsausschusses, aus der die Grünen nach allgemeinem Urteil als Verlierer vom Platz gingen, hat sich die Stimmung nach seinem Dafürhalten schon wieder ein bisschen aufgehellt.

Im Ministerium hat man mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass inzwischen auch die FDP zunehmend kritisiert wird für ihre Versuche, in der Regierung das eine zu beschließen und in der Öffentlichkeit das andere zu versprechen. Und Habeck scheint entschlossen zu sein, jetzt in die Vorwärtsverteidigung zu gehen.

So wie die FDP, findet er, soll man es nicht machen: „Mir ist es wichtig, zu dem zu stehen, was man beschließt.“ Seinen Anspruch, sich für das große Ganze verantwortlich zu fühlen, will er nicht missverstanden wissen als das Bemühen, sich möglichst bei allen beliebt zu machen.