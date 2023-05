Aktualisiert am

Ampelstreit um Wärmewende : Was wird jetzt aus meiner Heizung?

Vorbild Dänemark: Wirtschaftsminister Robert Habeck besucht ein Fernheizwerk in Kopenhagen. Bild: dpa

In der politischen Karriere des deutschen Vizekanzlers wird der Abend des 16. Mai 2023 für immer einen tiefen Einschnitt markieren. Es waren die Stunden, in denen er dem Architekten seines wichtigsten Projekts, der Klimawende, klarmachte, dass sich ihre Wege trennen müssten. Patrick Graichen, sein Staatssekretär, hatte ihm über die eigenen Interessenkonflikte immer erst dann die volle Wahrheit gesagt, als es gar nicht anders ging, so zumindest die Darstellung des Ministers.

Habecks politische Zukunft hängt jetzt mehr denn je an Graichens letztem Projekt, dem Heizungsgesetz. Die Kritiker des Vorhabens, lauthals in der FDP, nur wenig leiser in der SPD, wittern jetzt Morgenluft. Sie sehen eine Gelegenheit, das Vorhaben aufzuweichen oder gar zu verschieben, manche der einst schärfsten Kritiker des Staatssekretärs reden Graichen jetzt schon zum größten Fachmann aller Zeiten hoch, ohne den ein rascher Gesetzesbeschluss auf keinen Fall möglich sei – obwohl der Ball seit dem Kabinettsbeschluss vor gut vier Wochen jetzt eigentlich gar nicht mehr im Ministerium liegt, sondern bei den Bundestagsfraktionen.