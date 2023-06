Ohne Drama geht es nicht in der Ampelkoalition, ohne Machtworte von oberster Stelle auch nicht. Erst nachdem sich Kanzler, Vizekanzler und Vizevizekanzler in die Gespräche der Fraktionschefs eingeschaltet hatten, gelang am Dienstag doch noch ein Kompromiss zum umstrittenen Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die wochenlange Hängepartie hat ein Ende, der „Heizungshammer“ ist entschärft. Auch wenn die Beteiligten den angeblich so kollegialen Umgang miteinander loben: Die Genese dieses Gesetzes zeigt, dass diese Koalition nur noch unter größten Anstrengungen zusammenhält. Und noch ist das Drama nicht ausgestanden. Überraschungen in den jetzt anstehenden Lesungen im Bundestag sind nicht ausgeschlossen.

Die Einigung vom Dienstag trägt klar die Handschrift der Kritiker aus den Reihen der FDP, aber auch der SPD. Sie konnten ihre Forderungen im Wesentlichen durchsetzen. Mit dem Entwurf, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im März in die Ressortabstimmung gaben, wird das fertige Gesetz nicht mehr viel gemeinsam haben, wenn das Beschlusspapier der Fraktionen vom Dienstag eingepflegt ist. Das ist aber, anders als Umweltverbände sogleich beklagten, keine schlechte Nachricht. Deutschland kann nicht eine Wärmewende, für die andere Länder Jahrzehnte gebraucht haben, mit einer Vorlaufzeit von weniger als einem Jahr stemmen.

Mit der Einigung korrigiert die Ampel den zentralen Konstruktionsfehler der Wärmewende: Nun werden erst einmal die Kommunen ihre Hausaufgaben machen müssen, bevor Eigentümer dazu gezwungen werden, ihre kaputte Gas- oder Ölheizung etwa durch eine strombetriebene Wärmepumpe zu ersetzen. In Städten wird Fernwärme in vielen Fällen die sinnvollste Option sein, den Umstieg auf erneuerbare Energieträger zu vollziehen. Diese Erkenntnis hätte den Grünen freilich auch schon kommen können, als der Einbau einer Erdwärmepumpe in ihrer Parteizentrale in Berlin immer komplizierter und teurer wurde.

Verschiebung der Wärmewende auf 2028

Einige Städte haben schon Wärmepläne aufgestellt. Mancherorts ist das Fernwärmenetz auch schon so gut ausgebaut, dass es fast alle Haushalte erreicht, etwa in Habecks Heimat Flensburg. Vielerorts wird das alles aber auch noch Jahre dauern. Zumal auch noch offen ist, wer die Kosten für den Ausbau der Fernwärmenetze und die Umrüstung der Kraftwerke von Kohle und Gas beispielsweise auf das Nutzen von Abwärme trägt. Faktisch verschiebt die Einigung vom Dienstag den Einstieg in die Wärmewende von 2024 auf 2028, auch wenn die Grünen alles daran setzen, um diese Lesart der Beschlüsse zu vermeiden.

Ob es tatsächlich realistisch ist, das bisherige Gasleitungsnetz und die daran hängenden Gasheizungen in nicht allzu ferner Zukunft mit Wasserstoff zu betreiben, vermag heute niemand zu sagen. Es kann gut sein, dass in zehn oder zwanzig Jahren die Wärmepumpe tatsächlich nicht nur die klimafreundlichste, sondern auch die günstigste Technik ist, um zu heizen. Voraussetzung wäre, dass sowohl Geräte- als auch Strompreise deutlich sinken. Vielleicht kommt es aber auch anders. Jeder Eigentümer kann nun die verschiedenen Optionen in seiner Region abwägen.

Gibt die Ampelkoalition mit dem Beschluss zum GEG ihren Anspruch auf, eine Koalition für den Klimaschutz zu sein? Ist das nur noch Klimaschutz light? Klimaaktivisten werden das wahrscheinlich so sehen. Man kann es aber auch positiv betrachten: Gerade weil die Koalition sich jetzt von der planwirtschaftlichen Herangehensweise von Thinktanks wie Agora Energiewende und ihrer Verbündeten in der Politik lossagt, dient sie dem Klimaschutz. Die Transformation hin zur Klimaneutralität wird nur dann gelingen – und auch nur dann zu einem Vorbild für aufstrebende Schwellenländer –, wenn sie ohne größere Wohlstandseinbußen vonstatten geht. Ansonsten könnte es eines Tages auch politische Mehrheiten geben, die jegliche Veränderung ablehnen.