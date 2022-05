Deutscher Heizungshersteller : Viessmann investiert 1 Milliarde Euro, vor allem in Wärmepumpen

Das Familienunternehmen aus dem nordhessischen Ort Allendorf wird in den nächsten drei Jahren so viel investieren wie nie zuvor in den 105 Jahren seiner Unternehmensgeschichte. Der Schwerpunkt: Wärmepumpen.

Wärmepumpen haben es seit dem Krieg in der Ukraine so oft in die Schlagzeilen geschafft wie nie. Gelten sie doch als Alternative zu Gasheizungen, mithin als probates Mittel, die Abhängigkeit von Erdgas, vor allem russischer Herkunft, zu verringern. Abgesehen von ihrer möglichen Bedeutung im geopolitischen Kontext ging es, ganz pragmatisch, um die Frage, in welchen Gebäuden sie besonders sinnvoll sind und in welchen weniger. Hier gibt es ein Gefälle von Neu- zu Altbauten.

Auch die neuesten Entwicklungen im Hause Viessmann haben mit Wärmepumpen zu tun: Das Familienunternehmen aus dem nordhessischen Ort Allendorf mit alles in allem rund 13.000 Beschäftigten wird in den nächsten drei Jahren so viel investieren wie nie zuvor in den 105 Jahren seiner Unternehmensgeschichte, und zwar vor allem in die Weiterentwicklung und Produktion von Wärmepumpen. Eine Milliarde Euro wendet Viessmann, das sich neben den Heizungen längst auch den Themen Klimatisierung, Kühlung, Wasser- und Luftqualität widmet, alles in allem auf.

Es sei „eine historische Investitionsentscheidung“, sagt Martin Viessmann, Präsident des Verwaltungsrats, der die Leitung des Unternehmens inzwischen seinem Sohn Max Viessmann übertragen hat. Sie ermöglicht der Ausbau der Produktionskapazitäten, kommt der Forschung und Entwicklung sowie der Erweiterung grüner Klimalösungen mit dem Schwerpunkt Wärmepumpen zugute. Das Unternehmen hat 22 Produktionsstätten in zwölf Ländern. Wo welche Summen investiert werden, teilte es nicht mit. „Beispiellose geopolitische Entwicklungen erfordern beispiellose Antworten“, sagte Max Viessmann. Es gehe um mehr Geschwindigkeit und Pragmatismus, um den Klimawandel zu bekämpfen. Er hat sich seit seinem Wechsel an die Viessmann-Spitze zunehmend politisch positioniert, unter anderem im sogenannten Nationalen Wasserstoffrat, einem von der Bundesregierung initiierten Beratungsgremium.

Um das beträchtliche Volumen der Investition einschätzen zu können, hilft ein Blick auf das vergangene Jahr: Da stieg der Umsatz auf 3,4 Milliarden Euro, im Jahr zuvor waren es 2,8 Milliarden Euro gewesen. Auch bei dieser Entwicklung spielten Wärmepumpen eine große Rolle, denn deren Absatz verzeichnete ein Plus von 41 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen gehen Beteiligungen oder Übernahmen, die in der gesamten Branche und auch bei Viessmann üblich sind, regelrecht unter. So haben sich die Hessen zuletzt durch die Beteiligung an einem Serviceunternehmen erstmals Zugang zum australischen Markt verschafft. Hinzu kamen Übernahmen in Polen und Großbritannien. Dort ging es um eine sogenannte After-Sales-Plattform. Der Schwerpunkt auch hier: Wärmepumpen.