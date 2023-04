In der ersten Fassung des Gesetzentwurfs hatten das Wirtschafts- und das Bauministerium den Punkt „Erfüllungsaufwand“ noch offengelassen. Jetzt aber zeichnet sich ab, wie viel die von der Bundesregierung vorangetriebene „Wärmewende“ Bürger und Unternehmen in den kommenden Jahren kosten wird. Im neuen Gesetzentwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), den die Ministerien am Montag zur Stellungnahme an die Verbände und die Länder schickten, stehen dazu erstmals Zahlen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Wenn vom kommenden Jahr an wie geplant neu eingebaute Heizungen mindestens zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen, zieht dies demnach für die Bürger bis 2028 jährlich Investitionskosten von 9,16 Milliarden Euro nach sich, also insgesamt mehr als 45 Milliarden Euro. In den Jahren danach sinkt der jährliche Erfüllungsaufwand auf 5 Milliarden Euro.