Umsatzeinbruch von 65 Prozent : Duty-Free-Händler: Kaum asiatische Kunden in Europa

Zollfrei auch in der Pandemie: Gebrüder-Heinemann-Shop am Flughafen von Sydney Bild: Gebr. Heinemann

Die Gäste aus Fernost fehlen. „Wir haben aktuell kaum asiatische Kunden in Europa, deshalb ist die Nachfrage nach Luxusmodemarken, Schmuck und hochwertiger Schokolade zurückgegangen“, beschreibt Raoul Spanger die Corona-Lage in den Geschäften in Flughafenterminals. Spanger verantwortet als Geschäftsführer das operative Geschäft von Gebrüder Heinemann.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das Hamburger Unternehmen ist einer der größten Shopbetreiber an den Flughäfen der Welt – vertreten in Frankfurt, Istanbul, Sydney. Doch bleiben in der Pandemie die Passagiere aus, es mangelt an Kunden – nicht nur an denen aus Asien. Es fehlen Fernreisende aller Nationen.