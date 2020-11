F.A.Z. exklusiv : Koalition einigt sich auf Homeoffice-Pauschale

Die Koalition plant eine Entlastung für alle, die wegen der Corona-Pandemie viel zu Hause arbeiten. Ihre Finanzpolitiker haben sich nach F.A.Z.-Informationen auf eine neue Steuerpauschale von 5 Euro je Tag verständigt, höchstens 600 Euro im Jahr.

Das Bundesfinanzministerium hat die damit verbundene Entlastung der Bürger auf eine Milliarde Euro beziffert, zunächst war es noch von 1,5 Milliarden Euro ausgegangen. „Die Homeoffice-Pauschale ist die flexible Antwort auf die verkrustete Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer – unbürokratisch und leicht nachvollziehbar“, sagte der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm der F.A.Z.: „Wir wollen als CSU diejenigen entlasten, die während der Pandemie von zu Hause aus Enormes geleistet haben.“

Noch nicht endgültig entschieden ist dem Vernehmen nach, ob die neue Homeoffice-Pauschale neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1000 Euro gewährt wird. Wenn er separat laufen würde, würden alle direkt profitieren – je nach individueller Belastung.

Wer als Single ein zu versteuerndes Einkommen von 60.000 Euro hat, zahlt auf die letzten verdienten Euro 42 Prozent Einkommensteuer plus gegebenenfalls 8 oder 9 Prozent Kirchensteuer auf die Steuerschuld. In diesem Jahr kommt noch der Soli hinzu, der 2021 für die meisten Steuerzahler wegfallen wird.

Bei einer Grenzbelastung von insgesamt 50 Prozent kämen in dem Fall etwa 300 Euro netto mehr heraus. Wenn die Homeoffice-Pauschale wie andere Werbungskosten der Arbeitnehmer behandelt wird, hieße das, dass nur diejenigen profitieren, die auf mehr als 1000 Euro Werbungskosten kommen.

Das Bundesfinanzministerium hält diesen Weg für geboten: „Würde die Homeoffice-Pauschale unabhängig, also zusätzlich zum Werbungskosten-Pauschbetrag gewährt, wäre dies eine übermäßige (und damit verfassungsmäßig zweifelhafte) Begünstigung“, warnt es in seinem aktualisierten Konzept, wie das Homeoffice steuerlich berücksichtigt werden könnte. Es liegt der F.A.Z. vor.

Am Tisch in der Küche

Normalerweise erkennt das Finanzamt die Kosten für den heimischen Arbeitsplatz nur an, wenn ein Zimmer nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Dann kann damit das zu versteuernde Einkommen um bis zu 1200 Euro im Jahr gedrückt werden, Kosten für Büromöbel werden in jedem Fall extra berücksichtigt. Nur wenn das Arbeitszimmer Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist, kann der Steuerzahler dafür ungedeckelt Kosten geltend machen.

In der Corona-Krise arbeiten viele an einem Tisch in der Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Sie können dafür bis auf erhöhte Stromkosten bisher so gut wie nichts in der Steuererklärung angeben.

Verzögert greift nun die Koalition eine Initiative von Hessen und Bayern auf – die allerdings kaum Zustimmung bei den anderen Ländern gefunden hatte. „Der hessische und bayerische Vorschlag ist ein unbürokatischer Ansatz, um die zusätzlichen Kosten für das Homeoffice geltend zu machen“, sagte der CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler der F.A.Z. „Die Regeln für die Anerkennung eines Arbeitsplatzes sind derzeit sehr restriktiv.“ Er habe sich lange für eine Lösung im Sinne der Arbeitnehmer eingesetzt. „Im Jahressteuergesetz 2020 könnte dieser Vorschlag nun zügig umgesetzt werden.“

Ohne die neue Homeoffice-Pauschale drohen vielen Arbeitnehmern im nächsten Jahr Steuernachzahlungen, weil Fahrtkosten zur Arbeit wegfallen. Grundsätzlich sei der Betrag von 5 Euro je Tag im Homeoffice mit einer Entfernung von 15 Kilometer je Tag vergleichbar, allerdings wegen des 600-Euro-Deckels nur bis 120 Tage, urteilt das Bundesfinanzministerium.