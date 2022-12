Debatte über Frührente : Heil verlangt mehr Jobs für über 60-Jährige

In der Diskussion um die hohe Zahl der Frührentner sieht der Bundesarbeitsminister die Arbeitgeber in der Pflicht. Eine Abschaffung der Rente mit 63 lehnt er ab.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angesichts der Diskussion um die hohe Zahl der Frührentner die Arbeitgeber aufgefordert, mehr Arbeitnehmer im höheren Alter ab 60 einzustellen. „Viele Arbeitgeber stellen Menschen über 60 nicht mehr ein. Das ist eine Haltung, die wir uns nicht mehr leisten können“, sagte Heil der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Donnerstag. „Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass wir das gesetzliche und das reale Renteneintrittsalter angleichen müssen. Der Schlüssel liegt in mehr und besseren Beschäftigungsmöglichkeiten für Ältere und in einer besseren Gesundheitsförderung“, sagte der SPD-Politiker.

„Manchmal helfen schon die kleinen Dinge. Einen Friseur mit Rückenschmerzen kann zum Beispiel schon ein Muskelaufbautraining von seinem Leiden befreien. Für eine Bankkauffrau können wiederum Maßnahmen zur Stressbewältigung das Mittel der Wahl sein.“, sagte Heil. Der Anteil derer, die zwischen 60 und 64 noch beschäftigt sind, sei seit dem Jahr 2000 von 20 auf heute über 60 Prozent gestiegen. „Wenn wir diese Quote auf 70 Prozent steigern, haben wir 700.000 Fachkräfte mehr bis zum Jahr 2030“, sagte Heil.

Heil schließt eine weitere Erhöhung des Rentenalters aus

Die Abschaffung der Rente mit 63 lehnte Heil dagegen ab. „Der Kanzler hat Recht, dass es unser Ziel sein muss, dass möglichst viele Beschäftigte bis zur gesetzlichen Altersgrenze arbeiten können“, sagte Heil. „Viele erreichen diese Grenze aus gesundheitlichen Gründen nicht. Da müssen wir mit gesunden Arbeitsbedingungen und Prävention gegensteuern. Darum geht es und nicht darum, den Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, die abschlagsfreie Rente zu streichen.“

Auch eine Erhöhung des Rentenalters über 67 Jahre hinaus nach 2031 lehnt Heil ab. „Das Rentenalter noch weiter auf 69, 70 oder 75 zu erhöhen ist falsch und unfair, denn das würde eine reale Rentenkürzung für viele Menschen bedeuten, die einfach nicht so lange arbeiten können“, sagte der Minister. „Das würde zu Lasten der jüngeren Generation gehen, die nach den Babyboomern in Rente geht. Das will ich nicht, und das hat die Ampel im Koalitionsvertrag ausgeschlossen.“ Das gesetzliche Rentenalter in Deutschland sei im internationalen Vergleich mit 67 Jahren ab 2031 schon sehr hoch. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich vor kurzem dafür ausgesprochen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen.

Mehr zum Thema 1/

„Die entscheidende Schlacht für die Zukunft der Rente wird am Arbeitsmarkt geschlagen“, sagte der SPD-Politiker. „Neben der Mobilisierung inländischer Gruppen brauchen wir viel mehr qualifizierte Zuwanderung. Fachkräftesicherung ist also auch Rentensicherung.“ Zudem sollten auch mehr Frauen arbeiten. „Das ist auch gut für die Rentenfinanzen.“