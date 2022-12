Deutscher Arbeitsmarkt : Heil fordert Firmen auf, mehr ältere Mitarbeiter einzustellen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert die Unternehmen in Deutschland auf, mehr ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen. Dass viele Unternehmen Menschen über 60 nicht mehr einstellen, sei eine Haltung, die man sich angesichts des Fachkräftemangels nicht mehr leisten könne, sagte der Minister der „Bild am Sonntag“. Es gelte, für altersgerechte Arbeitsplätze und Qualifizierung zu sorgen. „Nur so kann sichergestellt werden, dass die Arbeit wirklich bis zum Renteneintritt erledigt werden kann.“

Eine Anhebung der Altersgrenze lehnte der Minister hingegen ab: „Nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter muss steigen, sondern das tatsächliche.“ Erfahrene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürften nicht aufs Abstellgleis geschoben werden. Sie verfügten über die wichtigen Kompetenzen Erfahrung und Fachwissen.

Kühnert kritisiert „Jugendwahn“

Ähnlich wie Heil äußerte sich auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in der neu aufgeflammten Renten-Debatte. Er rief die deutschen Unternehmen zu einer Abkehr vom „Jugendwahn“ auf – häufig fänden ältere Menschen nach einem Arbeitsplatzverlust keinen neuen Job mehr, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Da müssten die Unternehmen umdenken: „Jugendwahn können wir uns nicht mehr leisten.“

Es liege auch oft an der Attraktivität der Jobs und der Arbeitsverhältnisse, dass sich viele Arbeitnehmer für den Frühruhestand entschieden, sagte Kühnert. Die Arbeitgeber müssten sich fragen, warum das so sei. „Wenn jemand sagt, ich habe die Schnauze von meinem Job voll und gehe lieber mit Abzügen in Rente, dann sollte doch jeder Arbeitgeber Interesse an der Frage haben: Warum hast du eigentlich die Schnauze voll?“

Zugleich erteilte Kühnert wie zuvor schon Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einem höheren Renteneintrittsalter eine Absage. „Es geht nicht um eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit.“ Vielmehr gehe es „um die Leute, die gerne noch arbeiten würden, aber bei denen äußere Umstände dafür sorgen, dass das nicht funktioniert“. Schon eine Beschäftigungsquote von 70 Prozent bei den Über-60-Jährigen „wäre schon eine tolle Sache“, befand Kühnert. Derzeit liege sie nur bei 60 Prozent. Würde sie entsprechend steigen, dann würde das „hunderttausende Arbeitskräfte mehr bedeuten“.

Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gehen die Menschen in Deutschland immer häufiger früh in Rente. Viele scheiden demnach bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus - und damit deutlich vor der Regelaltersgrenze.

Vor einer Woche hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu eine Debatte angestoßen. Es müssten mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen, sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“.