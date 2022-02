Versteckt im Minijobgesetz : Hubertus Heil ärgert Baufirmen mit neuer Arbeitszeiterfassung

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekommt für seinen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Minijobs derzeit viel Kritik aus den Gewerkschaften zu hören. Sie sehen diese Beschäftigungsform insgesamt kritisch und stemmen sich daher schon gegen den Kern des Vorhabens – die Erhöhung der Minijob-Obergrenze von 450 auf 520 Euro Arbeitslohn im Monat. Das ist aber bei Weitem nicht der einzige Konflikt, den Heil mit seiner scheinbar vor allem Arbeitgeberwünsche aufgreifenden Vorlage aufwirft. Denn in seinem Gesetzentwurf für „Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ verbirgt sich überdies eine drastische Verschärfung der Arbeitszeit-Dokumentationspflichten für Hunderttausende Betriebe – auch solche, die gar keine Minijobber beschäftigen.

In Alarmstimmung sind das Bau- und Ausbaugewerbe, nachdem sich deren Fachleute durch die hinteren Passagen des 31 Seiten langen Minijob-Entwurfs gearbeitet haben: Dort ist festgelegt, dass Arbeitgeber in elf Branchen – darunter auch Gebäudereiniger, Gastwirte und Spediteure – künftig die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten stets sofort und digital dokumentieren müssen, um sie für Kontrollen bereitzuhalten. Der Arbeitsbeginn soll „jeweils unmittelbar bei Arbeitsaufnahme“ aufgezeichnet werden; „Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit jeweils am Tag der Arbeitsleistung“, und zwar „elektronisch und manipulationssicher“, so Heils Entwurf.

Was das im Alltag bedeuten könnte, fasst die Bundesvereinigung der Bauverbände in einer Analyse so zusammen: Es führe zu „juristisch und technisch nicht lösbaren Problemen“. Dennoch „soll die fehlende Erfüllung sofort zur Ordnungswidrigkeit führen“. Betrieben drohten also Bußgelder, falls die Umsetzung nicht bis Oktober gelingt. Nebenbei müssten kurzfristig millionenfach neue mobile Zeiterfassungsgeräte angeschafft werden, zuzüglich Softwarelizenzgebühren. Allein das Bau- und Ausbaugewerbe zählen insgesamt rund 3,4 Millionen Beschäftigte.

Die geplanten neuen Vorschriften unterscheiden sich von den bisherigen vor allem in zwei Punkten: Bisher müssen die Betriebe die täglichen Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten nicht zwingend digital erfassen; und sie haben 7 Tage Zeit, ihre Dokumentation für mögliche Kontrollen durch Zoll- und Arbeitsschutzbehörden zu erstellen. Das Hauptproblem aus Sicht der Bauwirtschaft liegt darin, dass eine sofortige Erfassung überhaupt nicht zu Tätigkeiten passe, die an häufig wechselnden Orten ausgeübt werden; und dies umso mehr, als der Arbeitgeber dennoch weiter die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit der Aufzeichnungen tragen soll. Während sich in Bürogebäuden die Arbeitszeiten der dort tätigen Beschäftigten leicht durch stationäre Erfassungsgeräte dokumentieren lassen, könnte eine Maler-, Fliesenleger- oder Reinigungsfirma kaum an jedem einzelnen Einsatzort solche Geräte betreiben.

Aber auch die Vorstellung, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeiten einfach per App auf ihrem Handy erfassen, sei nicht realistisch, warnen sie: „Eine Nutzung privater Geräte ist aus IT-Sicherheits- und Datenschutzgründen in der Regel nicht oder eingeschränkt und mit hohem Aufwand möglich“ , zumal diese den geplanten Vorgaben zufolge direkt ans Firmennetzwerk angebunden sein müssten. Und es bleibe unklar, ob die Software auch Schnittstellen für die Kontrollbehörden bieten müsse. Das alles zuverlässig einzurichten sei bis Oktober schon zeitlich „schlicht nicht machbar“.

Das ist aus Sicht der Bauverbände aber noch nicht alles: Laut Rechtsprechung dürften Betriebe eine „technische Einrichtung, die zur Leistungskontrolle geeignet ist“, nur mit Zustimmung des Betriebsrats einführen. Was aber, wenn der Betriebsrat deshalb die mobilen Messgeräte ablehne? Faktisch erscheine das gesamte Vorhaben „als reine Gängelei der breiten Masse von mittelständischen Handwerksbetrieben durch mehr statt weniger Bürokratie“.

Heils Schachzug mit den neuen Arbeitszeitregeln kam ohnehin politisch unerwartet. Denn eigentlich ist die höhere Minijobgrenze mit der geplanten Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde verknüpft; nur in dieser Verbindung hatte sich die FDP bereit erklärt, Letzteren mitzutragen. Schon im Januar sorgte es daher für Irritationen, als damals in Heils Mindestlohn-Gesetzentwurf gar nichts über Minijobs stand. Dann reichte er zwar den Minijob-Gesetzentwurf gesondert nach – aber kombiniert mit jenen Arbeitszeitregeln.

Dies sorgt nun erstmals auch für Dissonanz in der bisher harmonischen Ampelkoalition: Im Koalitionsvertrag sei zwar auch vereinbart, Verstöße gegen geltendes Arbeitsrecht durch „effektivere Rechtsdurchsetzung“ zu verhindern, stellte FDP-Arbeitsmarktfachmann Pascal Kober am Montag klar. Und es sei vereinbart, „Abläufe und Regeln zu vereinfachen“, um Unternehmern mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben zu verschaffen. „Die Einführung neuer Dokumentationspflichten wäre insofern erklärungsbedürftig“, stellte Kober fest. Offen blieb zunächst, inwieweit die FDP ihre Zustimmung zum höheren Mindestlohn an eine Lösung dieser Fragen knüpft.