F.A.Z. exklusiv : Heiko Maas wechselt in Kanzlei GSK Stockmann

An diesem Mittwoch hat das Bundeskabinett auch die Weichen für die berufliche Zukunft von Heiko Maas gestellt. Der SPD-Politiker, der den beiden vorangehenden schwarz-roten Regierungen jeweils noch als Minister angehört hatte, erklärte am Dienstag seinen Rückzug aus der Politik. In knapp zwei Wochen scheidet der 56 Jahre alte Maas aus dem Bundestag aus. Die erst 22-jährige Emily Vontz, bisher saarländische Juso-Landesvorsitzende, rückt für ihn nach.

Nach seinen acht Jahren als Bundesminister in Berlin habe er sich in diesem Jahr „sehr intensiv“ mit der Frage beschäftigt, wie seine berufliche und persönliche Zukunft aussehen könnte, erklärte Maas in einem Schreiben an die SPD-Basis seines Wahlkreises, das über die sozialen Netzwerke größere Verbreitung fand. Er habe immer gesagt, „nicht als Politiker in Pension“ gehen zu wollen – um dann konkreter zu werden. „Ich habe mich entschieden, mein Bundestagsmandat niederzulegen, um anschließend in meinem erlernten Beruf als Anwalt zu arbeiten.“ Nachdem das Bundeskabinett seine Genehmigung für diese Tätigkeit erteilt hat, kann der einstige Justiz- und Außenminister mit 56 Jahren als Quereinsteiger in der Privatwirtschaft durchstarten: Wie die F.A.Z. erfahren hat, steigt Maas ab Januar als Partner bei der deutschen Großkanzlei GSK Stockmann in Berlin ein.

Wieder als „gelernter Jurist“ arbeiten

Von Berlin aus soll Maas für GSK Stockmann international tätige Mandanten, vor allem aus den regulierten Branchen, beraten. Seine tiefgreifenden Erfahrungen und sein Netzwerk im In- und Ausland stünden für ein großes Potential, heißt es in einer Mitteilung der Sozietät. „Die Welt ist im Umbruch. Wir befinden uns in anspruchsvollen Zeiten, die auch die Unternehmen immer schneller vor immer wieder neue Herausforderungen stellt“, erläutert der baldige Wirtschaftsanwalt seine Beweggründe. Nach seiner politischen Laufbahn freue er sich sehr, wieder als gelernter Jurist in einer so gut aufgestellten, renommierten Kanzlei tätig zu werden, strategisch und auch operativ Beratungsprozesse zu steuern und meinen gesamten Erfahrungsschatz in den Dienst der Mandanten stellen zu können, betont Maas.

Der Zeitpunkt seines Abschieds ist strategisch gewählt. Im neuen Kabinett von Bundeskanzler Scholz (SPD) war er nicht mehr berücksichtigt worden – obgleich er in Interviews mehrfach betont hatte, den Posten als Außenminister durchaus weiter ausfüllen zu wollen. Nun hält sich der Bundesminister a.D. gerade so an die zwölf Monate Karenzzeit, die das Gesetz für solche Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft vorsieht. Verabschiedet wurde die Regel 2015 vom Kabinett Merkel III – dem Maas selbst als Minister für Justiz und Verbraucherschutz angehörte.

SPD verliert bekannten Namen

Mit seinem Rückzug verliert die SPD auf Landes- und Bundesebene einen ihrer profiliertesten Politiker der vergangenen Jahrzehnte. Maas war in den 1990er Jahren Landesvorsitzender der Jusos, damals noch als Rechtsreferendar. Nach dem zweiten Staatsexamen 1996 entschied er sich gegen den Berufseinstieg als Anwalt, weil ihn sein damaliger Förderer Oskar Lafontaine als Staatssekretär in das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr berief.