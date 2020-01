Hebesätze in den Kommunen : Die Grundsteuer steigt

Für die Grundsteuer müssen Stuttgarter jetzt wieder mehr zahlen. Vor einem Jahr bildete die Stadt noch einen Gegenpol zu jenen Kommunen mit immer weiter steigenden Hebesätzen. Denn im vergangenen Jahr senkte Stuttgart den Hebesatz um fast ein Fünftel und ersparte damit seinen Bürger einen Teil der Steuer, die für die eigene Immobilie oder die Mietwohnung fällig wird und von jedem zu zahlen ist. Doch mit dem Jahreswechsel sprang der Hebesatz in Stuttgart wieder von 420 Prozent auf 520 Prozent zurück.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Auch außerhalb der baden-württembergischem Landeshauptstadt müssen sich viele Menschen auf steigende Ausgaben für das Wohnen einstellen, wenn ihre Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer erhöht. So hat Witzenhausen in Hessen den Hebesatz von 490 Prozent auf 655 Prozent angehoben. Ebenso zahlt der Bürger in Markt Hohenburg in Bayern mit dem Jahreswechsel mehr. Das trifft dann jeden Einwohner: Die Grundsteuer zahlt zunächst der Immobilienbesitzer, der die Kosten an Mieter jedoch mit der Nebenkostenabrechnung weiterreicht. Das kann mehrere hundert Euro ausmachen und Mieter zusätzlich belasten.