Headhunter zu CDU-CSU-Streit : „Aus Sicht eines Managers wirkt das befremdlich“

Thomas Becker ist Personalberater und weiß, wie man Spitzenpositionen geräuschlos besetzt. Im Gespräch erklärt er, was Söder und Laschet falsch gemacht haben.

Öffentliche Machtkämpfe wie zwischen Söder und Laschet in der Union gibt es in der Wirtschaft fast nie. Bild: dpa

Herr Becker, Machtkämpfe um die Führung eines Unternehmens werden selten öffentlich ausgetragen, anders als das gerade mit der Kanzlerkandidatur der Union geschehen ist. Woran liegt das?

Der Führungswechsel in Unternehmen erfolgt nach formalen Abläufen. Der Vertrag eines Vorstandsvorsitzenden läuft in der Regel zwischen 3 und 5 Jahre. Zwölf Monate vorher beginnt die „Erklärungsfrist“. In dieser Zeitspanne wird festgelegt, ob der Vertrag des Amtsinhabers verlängert oder sein Posten durch einen internen oder externen Nachfolger besetzt werden soll.

Ist das ein wirksamer Schutz?