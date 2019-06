Headhunter über Ex-SPD-Chefin : „Nahles wäre eine wunderbare Lehrerin“

Andrea Nahles hat seit Teenie-Tagen alles auf eine Karte gesetzt: die Politik. „Bundeskanzlerin oder Hausfrau“ gab sie in der Abitur-Zeitung als Berufsziele an. Bis an die Klippe zur Kanzlerkandidatin hat es die Maurer-Tochter aus der Eifel gebracht. Nun liegt die Karriere in Trümmern. Was also tun? Mit Ende 40 ist sie zu jung für den Ruhestand, ins gewöhnliche Erwerbsleben aber kann sie nicht zurück, das hat sie noch nie erlebt. „Sie könnte ja noch ihren zweiten Traumjob ergreifen: Hausfrau“, sagt Dieter Rickert, legendärer Headhunter und ein Lästermaul vor dem Herrn.

Der Münchner Personalberater hält Politiker generell für wenig geeignet als Spitzenkräfte in der Wirtschaft. „Von der Arbeit in einem Dax-Vorstand haben selbst ehemalige Minister keine Ahnung“, sagt Rickert. Er empfiehlt nur Leute für Top-Jobs, die ähnliche Aufgaben schon nachweisbar mit Erfolg geschafft haben. Politiker fallen im Zweifel nicht darunter. Nicht mal, wenn sie, wie Andrea Nahles einst als Arbeits- und Sozialministerin, den höchsten Etat im Bundeshaushalt verantwortet haben. „Selbst wenn ein Minister Milliarden im Haushalt stehen hat und Tausende Beamte im Ministerium unter ihm stehen, ist das nicht zu vergleichen mit einem Unternehmen.“

„Eine Frau mit diesem Stil würde ich nicht empfehlen“

Naturgemäß hört das kein Polit-Star auf Jobsuche gerne. Rickert aber bleibt dabei: Keine Verwendung in der freien Wirtschaft! Über den ehemaligen CSU-Chef Edmund Stoiber hat er einst gelästert, er könne nach dem Abschied aus dem Amt allenfalls eine Rolle im Transrapid-Marketing übernehmen. Auch den Hessen Roland Koch (CDU) hat er vor dem Ehrgeiz gewarnt, vom Ministerpräsidenten-Thron auf den Chefposten zu wechseln, es ging dann auch nicht lange gut bei Bilfinger. Koch und sein ehemaliger Arbeitgeber streiten bis heute, sein Geld verdient der ehemalige Politiker heute als Anwalt und Aufsichtsrat. Als Jurist hat er es da einfacher als die Germanistin Nahles, die sich, abgesehen von einer kurzen Station in der IG Metall, zeit ihres Lebens auf das Fortkommen in der SPD konzentriert hat.

Mit einem Vorstandsposten wird es da schwer, urteilt Rickert kühl: „Keine Chance, höchstens in gemeinnützigen Organisationen oder im Gewerkschaftsumfeld.“ Am besten wäre es laut dem Altmeister, Nahles steckt ihre Ziele ganz neu, packt zu ihrem Germanistik-Studium etwas Pädagogik obendrauf und geht an eine Schule. „Andrea Nahles könnte eine wunderbare Lehrerin werden. Sie kann reden, weiß, wie die Gesellschaft funktioniert, und könnte der Jugend sehr weiterhelfen.“

Geht da wirklich nicht mehr? Ausgerechnet in diesen feministischen Zeiten, da Konzerne sich mit Diversity-Programmen überbieten und geloben, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ein Anruf bei Heiner Thorborg könnte vielleicht weiterhelfen. Der Frankfurter Headhunter hat vor zwölf Jahren mit „Generation CEO“ ein Netzwerk für ehrgeizige Frauen aufgebaut, mit dem Ziel, diese an die Vorstände der Großkonzerne heranzuführen. 200 Mitglieder hat der Club inzwischen, 75 Frauen davon haben es bereits in den Vorstand eines Unternehmens gebracht.