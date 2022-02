Vor Wangerooge : So schwer ist die Bergung der „Mumbai Maersk“

Eine Entscheidung ist gefallen: Ein Schleppversuch kann erst in der Nacht gestartet werden. Die Bergung ist kein Kinderspiel – mit 19.000 Containern an Bord hat es eine ähnliche Dimension wie die „Ever Given“, die im vergangenen Frühjahr den Suezkanal blockiert hat.

Vor der ostfriesischen Insel Wangerooge muss ein riesiges Containerschiff geborgen werden, das in der Nacht zum Donnerstag auf Grund gelaufen ist. Die unter dänischer Flagge fahrende „Mumbai Maersk“ war auf der Route von Rotterdam nach Bremerhaven unterwegs und ist beim Ansteuern der Wesermündung etwa um 23.05 Uhr am Fahrwasserrand im weichen Marschboden seitlich aufgelaufen. Verletzte gab es dabei nicht. Auch eine Gefahr für Menschen und die Umwelt bestehe nicht, sagte ein Sprecher des Havariekommandos, das die Gesamteinsatzleitung übernommen hat. Es werde im Laufe des Tages ein Bergungskonzept erarbeitet.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Die „Mumbai Maersk“ ist 399 Meter lang und 59 Meter breit und zählt damit zu den größten Schiffen, die auf der küstennahen Route unterwegs sind. Obwohl das Schiff so groß ist, rechnet das Havariekommando nicht mit einem Stau auf der Route. Die Havarie des ähnlich großen Schiffs „Ever Given“ im Suezkanal im März 2021 hatte große Staus auf See verursacht und erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten weltweit gehabt. Die Schiffe seien angehalten, langsam an der Unglücksstelle vorbeizufahren, hieß es auf Anfrage der F.A.Z.

Keine Aussicht auf schnelle Bergung

Wie schnell die Bergung der „Mumbai Maersk“ gelingen kann, hängt unter anderem von der Hochwasser-Entwicklung ab. Ein erster Versuch, das Schiff in den frühen Morgenstunden ins tiefere Fahrwasser zu schleppen, gelang nicht. Für die nächste Möglichkeit am Donnerstag ab 13 Uhr lautete die Prognose, dass der Wasserstand 40 Zentimeter niedrig sei als gewöhnlich – keine guten Aussichten also für ein schnelles Gelingen. Seit frühen Nachmittag ist nun klar: Ein Schleppversuch kann erst in der kommenden Nacht stattfinden. Nach Informationen des NDR Niedersachsen deutet vieles auf einen Ruderschaden hin.

Die zwei Mehrzweckschiffe sowie fünf Schlepper, die ebenso wie ein „Towing Assistance Team“ an die Unfallstelle beordert wurden, werden möglicherweise ohnehin nicht ausreichen, um das Containerschiff zu bergen. Die Ladung wird mit 19.000 TEU angegeben, wobei TEU die international verwendete Einheit für einen 20-Fuß-Standardcontainer ist. Von der Größe und der Beladung des Schiffs ist – abgesehen von der konkreten Lage des Schiffs in der Fahrrinne – abhängig, was an Zugkraft für die Bergung nötig ist, was in dieser Disziplin in „Tonnen Pfahlzug“ gemessen wird. Angaben dazu gab es im bis Donnerstag Mittag noch nicht.

Die Vorbereitungen laufen aber. So wurde ein Peilschiff an die Unfallstelle geordert, um aktuelle Informationen zu den Wassertiefen zu erhalten. Die Reederei Maersk hat zudem eine niederländische Spezialfirma für Bergungseinsätze beauftragt. Die ersten Schlepper aus den Niederlanden werden für den Lauf des Nachmittags am Ort der Havarie, rund 6 Kilometer nördlich von Wangerooge erwartet. Ein „On Scene Coordinator“ des Havariekommandos sei vor Ort und soll die geplanten Maßnahmen koordinieren.

Erinnerung an Havarie 2020

Der Zwischenfall mit der „Mumbai Maersk“ weckt gerade in Norddeutschland auch Erinnerungen an die Havarie der MSC Zoe vor zwei Jahren. Das Schiff, das ebenfalls in der küstennahen Route unterwegs war, verlor damals in stürmischer See 342 Container, die Ladung wurde teils an die nahen Strände gespült. Vor allem Borkum war von der Verschmutzung betroffen. Die Container auf der „Mumbai Maersk“ seien fest, derzeit gebe es keine Gefahr, sagte ein Sprecher des Havariekommandos auf Anfrage unter Verweis auf das relativ ruhige Wetter.

Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt, die Wasserschutzpolizei ist eingeschaltet und sichert Daten an Bord. „Das Wetter war gut, das Fahrwasser war intakt“, hieß es lediglich. Am vergangenen Wochenende war während einer Sturmflut ein unbeladener Frachter vor der ostfriesischen Küste in Schwierigkeiten geraten, konnte aber aus eigener Kraft wieder weiterfahren.