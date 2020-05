Wilde Tiere : Gefahr aus dem Urwald

Der Dornschwanzleguan, bis zu 40 Zentimeter lang, ist in den Tropen zu Hause, in Guatemala und ElSalvador. Der Helmskink, eine nachtaktives Schuppentier, stammt aus den Regenwäldern von Neuguinea. Die Heimat des Bändergeckos, dessen Leibspeise Spinnentiere sind, ist eine Insel vor der Küste Malaysias. Aber wer das nötige Kleingeld hat, kann sich die drei exotischen Reptilien von Händlern wie Jürgen Hoch aus dem badischen Waldkirch bequem ins eigene Heim liefern lassen. 199 Euro kostet ausweislich Hochs jüngster Preisliste der Gecko, 299 Euro der Skink, 999 Euro der besonders seltene Leguan; allesamt Wildfänge, also Haustiere aus dem Dschungel fürs Terrarium in Flensburg, Cottbus oder Wanne-Eickel.

Tierschützer laufen gegen den Handel mit Wildfängen schon lange Sturm. Vor sieben Jahren glaubten sie sich am Ziel. Als sich Union und SPD 2013 zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Regierung mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin zusammenfanden, stand im Koalitionsvertrag unmissverständlich: „Importe von Wildfängen in die EU sollen grundsätzlich verboten und gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere untersagt werden.“ Aber während Vorhaben wie der Mindestlohn und die Mietpreisbremse zügig vorangetrieben wurden, hat sich bei den wilden Haustieren wenig getan. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht nur noch das vage Versprechen: „Unser Engagement gegen den illegalen Wildtierhandel werden wir ausweiten.“