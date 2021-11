Immobilien : Die Hauspreise in Australien steigen raketenartig

Aktualisiert am

Die Hauspreise in Australien steigen raketenartig

In Australien werden Immobilien oft versteigert. Die Preise steigen derzeit rapide. Preissprünge um 10 oder auch 20 Prozent in wenigen Monaten sind keine Seltenheit. Normalverdiener werden aus den Metropolen gedrängt.

Eine Auktion in Paddington, einer Vorstadt von Sydney Bild: Bloomberg

Es war ein wenig zu früh. Ein paar Monate nur, aber die schmerzen bis heute. Als Angela ihr Elternhaus in Canberra im vergangenen März verkaufte, erhielt sie 850.000 australische Dollar (549.794 Euro). Eine Menge Geld, doch die Inneneinrichterin hätte sich mit dem Verkauf des Erbes besser noch geduldet. Denn inzwischen werden für die Bungalows im grünen Stadtteil Chifley mehr als eine Million australische Dollar aufgerufen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Die Hitzewellen des Marktes für Wohnimmobilien in den australischen Metropolen sind Legende. Preissprünge von 10 oder 20 Prozent innerhalb weniger Monate sind dort nichts Besonderes, eine Verdoppelung der Preise etwa in der Bodenschatzhauptstadt Perth überraschte niemanden zu Zeiten, als in Deutschland Immobilien noch als langweilig galten. Seitdem kennt der Markt auf dem Fünften Kontinent nur eine Richtung: aufwärts.