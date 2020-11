Hauskauf : Der Notar verdient kräftig mit

Corona hin oder her – die Immobilienpreise steigen in schwindelerregende Höhen. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Deutschland sind innerhalb des ersten halben Jahres durchschnittlich um rund 6 Prozent gestiegen, vermeldeten jüngst Deutschlands „Immobilienweise“, der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA). In Frankfurt waren es sogar mehr als neun Prozent.

Das spült nicht nur Immobilienverkäufern ordentlich Geld in die Kasse, sondern auch zwei Parteien, die eher still von den Preissteigerungen profitieren: der Staat und die Notare. Denn mit jeder Preissteigerung klettern auch die Nebenkosten in die Höhe. Grund ist die simple Konstruktion dieser Zahlungen. Sie sind automatisch an den Kaufpreis gekoppelt, ohne Ausnahme. Wenn also die Immobilienpreise in Frankfurt um neun Prozent steigen, verdienen auch die Notare neun Prozent mehr. Ihre Gebühren betragen rund ein Prozent des vereinbarten Kaufpreises dafür, dass sie besondere staatliche Aufgaben erfüllen und beide Parteien eines Kaufvertrages neutral beraten. Dennoch muss meist der Käufer die Kosten allein übernehmen.