Für die Digitalisierung hatte sich die Ampelregierung viel vorgenommen. „Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran“, heißt es direkt zu Beginn des Koalitionsvertrages. „Es geht darum, das Leben für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen.“ Eineinhalb Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig: Die Ziele des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Hunderte Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 online verfügbar zu machen, wurden klar verfehlt. Eine Neuauflage des Gesetzes ist noch nicht in Kraft. Die Rückständigkeit bei der Digitalisierung schränkt das politische Handeln stark ein. Für zielgerichtete staatliche Unterstützung wie die Energiehilfen im vergangenen Jahr oder das geplante Klimageld fehlen der Regierung nach wie vor die notwendigen digitalen Auszahlungskanäle.

Gründe für die schleppende Digitalisierung gibt es viele: die schwierige Zusammenarbeit von Bund und Ländern, fehlender Entscheidungs- und Durchsetzungswillen, Prozessstrukturen, die von Digitalexperten nur noch „abenteuerlich“ genannt werden. Anstatt die Probleme schnellstmöglich zu beseitigen, droht nun der finanzielle Kahlschlag: Denn bleibt es bei den bisherigen Planungen, werden die finanziellen Mittel drastisch zusammengekürzt: Statt 377 Millionen Euro im Jahr 2022 will das zuständige Bundesinnenministerium nach F.A.Z.-Informationen im kommenden Jahr nur noch drei Millionen Euro dafür investieren.

Auch die Ausgaben für den „Leuchtturm“ sinken

Auch an anderen Posten wird deutlich gespart: Für die aufwendig geplante Registermodernisierung, mit der die 375 zentralen und dezentralen Register mit den Datensätzen der Verwaltung digital aufbereitet und vernetzt werden sollen, sind nach knapp 83 Millionen Euro in diesem Jahr nur noch rund 70 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel für die digitalen Identitäten, das noch „Leuchtturm“ und „Hebelprojekt“ in der Digitalstrategie der Bundesregierung genannt wird, sinken von 60 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro. Damit könnte die Digitalisierung noch langsamer voranschreiten als bisher. Außerdem besteht die Gefahr, dass etliche schon fertige digitale Produkte in den Schubladen verschwinden, weil das Geld für die Umsetzung fehlt.

Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums versicherte dagegen auf Anfrage der F.A.Z.: „Wir werden im kommenden Haushalt kein Finanzproblem bei der Digitalisierung haben. Für die zentralen Hebelprojekte der Digitalstrategie ist die Finanzierung gesichert.“ Auch das Bundesfinanzministerium äußerte sich. Es verwies darauf, dass die einzelnen Ressorts grundsätzlich frei darin seien, innerhalb ihrer Ausgabenplafonds „fachpolitische Prioritäten zu setzen“.

Das Bundesinnenministerium bestätigte der F.A.Z., dass im Haushaltsjahr 2024 keine zusätzlichen Mittel für die weitere Umsetzung des OZG vorgesehen sind. Stattdessen würden „Ausgabereste“ aus zurückliegenden Haushaltsjahren genutzt, um auch in 2024 die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen fortzuführen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Außerdem kann sich die Fitko, die zentrale Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für Digitalisierungsvorhaben der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, über einen für ihre Verhältnisse sehr stattlichen Aufwuchs freuen: Für 2024 steigen ihre Mittel von 9,6 Millionen Euro auf 36,9 Millionen Euro.