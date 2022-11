Haushalt 2023 : Die wundersame Geschmeidigkeit der Schuldenregel

Finanzminister Christian Lindner (FDP) wird mehr Kredite aufnehmen als geplant und bleibt dennoch im Rahmen der Schuldenregel. Das Ziel steht – weil es beweglich ist. Die Bundesregierung hatte vor der Sommerpause den Rahmen komplett ausgeschöpft. Der Haushaltsentwurf sah für das nächste Jahr eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro vor. Nun können es sogar 45 Milliarden werden, ohne dass Lindner nächstes Jahr nochmals die Notlagenklausel des Grundgesetzes in Anspruch nehmen muss.

Die wundersame Geschmeidigkeit hat zwei Gründe. Zum einen ist die Schuldenregel viel flexibler als bekannt. In konjunkturell schlechten Zeiten darf der Staat mehr Schulden machen, in guten weniger. Derzeit ist die ökonomische Lage eher schlecht, es droht eine Rezession. Mit der Herbstprojektion der Bundesregierung soll der Schuldenspielraum auf 35,6 Milliarden Euro gewachsen sein.

Zum anderen gibt es sogenannte finanzielle Transaktionen: Wenn der Bund ein Darlehen gibt, hat er einen Anspruch auf Rückzahlung. Seine Vermögensposition verändert sich damit nicht, auch wenn er für das Darlehen einen Kredit braucht. Daher wird dieser dann bei der Berechnung der zulässigen Neuverschuldung ausgeblendet.

10 Milliarden Euro für die Aktienrente

Schon in der Regierungsvorlage erhöhten solche Darlehen (hauptsächlich an den Internationalen Währungsfonds, aber auch 1 Milliarde Euro an den Gesundheitsfonds) den Schuldenrahmen um 7,3 Milliarden Euro. Jetzt kommt die Anschubfinanzierung für die Aktienrente noch dazu: Die dafür eingeplanten 10 Milliarden Euro erhöhen die zulässige Nettokreditaufnahme auf die eingangs genannten 45 Milliarden Euro.

Noch ist nichts offiziell entschieden. Allein die Vorlage des Finanzministeriums, die alle Änderungen gegenüber der Planung vom Sommer enthält, ist mehr als 500 Seiten dick. Doch das ist nicht alles. Es gibt weiter gehende Forderungen aus der Koalition, über die politisch noch nicht entschieden wurde. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will beispielsweise den Posten für die Arbeitsmarktpolitik um 300 Millionen Euro aufstocken. An diesem Donnerstag werden die Mitglieder des Bundestags-Haushaltsauschusses über das Zahlenwerk abschließend beraten. Die Bereinigungssitzung dauert erfahrungsgemäß bis tief in die Nacht. Am Freitagmorgen werden dann die Sprecher der Fraktionen das Ergebnis vorstellen.

Kosten für Gaspreisbremse, Härtefälle und Uniper

Aus dem Wirtschaftsplan für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) geht hervor, dass Lindner für die Gaspreisbremse für 2023 mit Ausgaben von 40,3 Milliarden Euro kalkuliert, für die Strompreisbremse mit 43 Milliarden Euro. Für Härtefallregelungen für Krankenhäuser sind 6 Milliarden Euro vorgesehen, für die Stützung von Energiekonzernen 8,5 Milliarden Euro, für die Bundesbeteiligung am angeschlagenen Energiekonzern Uniper 15,2 Milliarden Euro. Uniper hatte vergangene Woche für die ersten neun Monate einen Verlust von 40 Milliarden Euro gemeldet. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte am Montag, man sei von der Höhe des Verlusts nicht überrascht worden.

Für Diskussionen dürften noch die 750.000 Euro sorgen, die im WSF als Härtefallhilfen für kleine und mittelgroße Unternehmen vorgesehen sind. Die Bundesregierung hatte vergangene Woche 2 Milliarden Euro dafür angesetzt, hälftig finanziert von Bund und Ländern. Dies hatten die Länder im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz kritisiert. Die Landeswirtschaftsminister sollen nun bis Anfang Dezember Vorschläge machen.