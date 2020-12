Hausgeräte : Da kocht was richtig hoch

Im Corona-Jahr 2020 erlebt das Kochen einen ungeahnten Aufschwung – ob nun gerne und freiwillig oder gezwungenermaßen. Wenn Restaurants geschlossen sind und sich die Menschen mehr denn je zu Hause aufhalten, schlägt sich das in der Küche nieder. Die Hersteller von Hausgeräten wissen davon mit viel Freude in der Stimme zu berichten. Denn nicht nur die Ausstattung am Homeoffice-Arbeitsplatz wird in Zeiten der Pandemie aufgerüstet, sondern auch der Gerätepark für die Nahrungszubereitung.

Nicht nur Großgeräte wie Gefriertruhen – die im Umfeld des ersten Lockdowns im Frühjahr extrem stark nachgefragt waren – erleben eine Sonderkonjunktur. Auch Kleingeräte verkaufen sich in diesem Jahr bestens. Die Branche verbucht für die ersten drei Quartale des Jahres in Deutschland überdurchschnittliche Zuwächse. Die Industrievereinigung GFU weist für das Segment Elektro-Kleingeräte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von rund einem Achtel aus; insgesamt belaufen sich die Umsätze auf mehr als 4,4 Milliarden Euro.

Vor allem das Geschäft mit Hausgeräten, die der Zubereitung von Lebensmitteln dienen, wuchs den Angaben zufolge überdurchschnittlich. Im Fachjargon heißt die Kategorie „Food Preparation“. Dazu gehören Produkte wie Mixer, Küchenmaschinen, Rührgeräte und Kochmixer. Für sie weist der Marktforscher GfK einen Erlöszuwachs von insgesamt 31 Prozent auf knapp 266 Millionen Euro aus. Mit Küchenmaschinen wurden 96 Millionen Euro umgesetzt (plus 30 Prozent), mit Handmixern 34 Millionen Euro (plus 17 Prozent).

Wie „upgradet“ man einen Wasserkocher?

Wer mit Martin Ludwig vom Küchenspezialisten WMF spricht, bekommt eine Ahnung, was in der Branche derzeit los ist. „Wir sind hier in einem Stress vor Weihnachten, wie wir ihn so auch nicht immer erleben“, sagt der unter anderem für den Bereich Kleingeräte zuständige Manager. Am Wörtchen „Boom“ kommt Ludwig nicht vorbei. Selbst Produktgruppen, die eigentlich keinen Trends unterliegen, wie Wasserkocher und Toaster, verkauften sich demnach bestens. Und warum? „Weil die Leute ihre Kücheneinrichtung upgraden“, sagt Ludwig. Wie „upgradet“ man eigentlich einen Wasserkocher? Ludwig lacht. Kein Problem: einfach die Kunststoffversion durch schönere Geräte aus Edelstahl oder aus Glas ersetzen. Und statt für ein bis zwei Brotscheiben gibt es heute Toaster für bis zu vier Toasts.

Inzwischen feiern sogar Produktkategorien Konjunktur, die sonst eher im Schatten stehen. Zum Beispiel Brotbackautomaten. Fachleute wissen: Die sind immer dann gefragt, wenn eine entsprechende Welle hochschwappt. Dann, wenn bewusste Ernährung verstärkt im Fokus steht oder Themen wie Allergie oder Glutenunverträglichkeit. Deutschland ist mit seiner starken Bäckerdichte ohnehin kein einfacher Markt. Doch Corona hat auch das Brotbacken attraktiver gemacht. Mit zehn Millionen Euro sind die Automaten zwar ein Nischengeschäft, doch Wachstumsraten von mehr als 50 Prozent in diesem Jahr sprechen eine klare Sprache.

Kaffeevollautomaten-Produzenten dagegen mussten nicht erst auf Corona warten. „Wir hatten schon vor der Pandemie eine gute Entwicklung in Deutschland“, sagt Horst Nikolaus, Deutschland-Geschäftsführer des schweizerischen Herstellers Jura. Der Markt sei seit vielen Jahren ein Wachstumsmarkt. In Deutschland liegt die Abdeckung bei 20 Prozent – „von daher gibt es noch viele Haushalte, die es zu erobern gilt“, sagt Nikolaus. In diesem Jahr dürfte auf diesem Weg noch ein zusätzlicher Schub dazugekommen sein.

1,5 Millionen neue Kaffeevollautomaten

Der Premiumhersteller, der 2019 weltweit knapp 400000 Geräte verkauft hat, dürfte für 2020 ebenfalls ein ordentliches Ergebnis vorlegen. Bekannt ist, dass der gesamte Markt für Kaffeevollautomaten hierzulande in den ersten drei Quartalen um rund 18 Prozent gewachsen ist – 50 Prozent mehr als 2019, wo sich das Plus auf 12 Prozent belief. Insgesamt rechnet die Industrie mit 1,4 bis 1,5 Millionen Geräten, und auch Jura habe sich sehr gut entwickelt, versichert Nikolaus. Von den Preisen lassen sich die Kunden dabei nicht schrecken: Das billigste Jura-Gerät ist für 599 Euro zu haben, und wer es besser haben will, kann für eine Maschine mit gleich zwei Mahlwerken und Touch-Display auch 3500 Euro auf den Tisch legen. Tatsächlich sind die Zeiten der Pumpkanne vorbei, weiß Nikolaus: „Wir haben festgestellt, dass die Deutschen auch zu Hause ihren Kaffee genießen wollen, wie sie es von der Firma gewöhnt sind, frisch gemahlen und frisch zubereitet.“

Und auch außerhalb der Küche läuft das Geschäft glänzend, wie Michael Geisler vom Hausgerätekonzern Electrolux berichtet. Im Sommer, als mancher in seiner Maisonette-Wohnung zu Hause brütete, wuchs der Wunsch nach Klimatisierung. Und so entstand ein extremer – genau – „Boom“ in der Nachfrage nach Klimageräten. Man hätte gut und gerne 20 bis 30 Prozent mehr Geräte verkaufen können, wenn man sie nur auf Lager gehabt hätte, rechnet Geisler vor. Auch Luftreiniger waren gefragt wie nie, mit Zuwächsen von mehr als 100 Prozent.

Manche Trends im Corona-Jahr halten langfristig

Das alles gibt dem Management zu denken. Hält der Trend an, muss man darauf reagieren in der Produktion, die eher langfristig geprägt ist und in den Fabrikationslinien nicht von heute auf morgen verändert werden kann? Eine gute Frage, sagt Geisler. Aber eines scheint ihm sicher. So mancher Trend des Corona-Jahres ist nicht eine Eintagsfliege, sondern eine langfristige Entwicklung. Dazu gehört auch die künftig starke Nutzung von Hausgeräten durch Menschen, die mutmaßlich selbst nach der Pandemie länger zu Hause verweilen, weil sie ihr Zuhause so schön und teuer aufgerüstet haben.