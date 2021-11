Billige Spritze, teure Spritze : Wer impft günstiger gegen Corona?

Das ökonomische Urteil über die Corona-Impfzentren stand von Anfang an fest. Als Mittel zur Mangelverwaltung musste man sie akzeptieren, solange es nicht genug Impfstoff für alle gab. Die langen Warteschlangen vor den Messe- und Sporthallen, vor Fährterminals und Kliniken, die als Impfzent­ren angemietet und umgerüstet worden sind, nahm man dafür ebenso in Kauf wie die bürokratische Umständlichkeit, das Aufgebot an Aufpassern und Check-in-Helfern sowie die mancherorts üppigen Honorare für die Impfärzte und ihre Assistenten. Es ging ja nicht ums Sparen, sondern ums Impfen; der Extra-Aufwand für die Parallelstruktur war geboten.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Das Urteil war vorschnell. Nicht was die Notwendigkeit der Impfzentren am Anfang der Impfkampagne betrifft, sondern mit Blick auf die vermeintlich zwangsläufig viel zu hohen Kosten in den Impfzentren. Wie teuer war das Impfen in den Zentren wirklich? Um die Durchschnittskosten je verabreichter Impfdosis zu ermitteln, hat die F.A.S. in den zuständigen Ministerien aller Bundesländer nachgefragt, dazu Daten vom Bundesamt für Soziale Sicherung und vom Robert-Koch-Institut ausgewertet. Nicht alle Bundesländer sahen sich zu einer Auskunft in der Lage, nicht überall liegen Abrechnungen für den kompletten Zeitraum vor. Wer es genau nimmt, muss zudem nach den freiwilligen Helfern und Bundeswehrsoldaten fragen, deren Einsatz in der Bilanz der Impfzentren nicht berücksichtigt ist.