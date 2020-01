Hauptstadt : Berliner Hybris

Glaubt man Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), dann ist in der Hauptstadt alles in bester Ordnung. Die Stadt entwickele sich hervorragend, lobte Müller in seiner Neujahrsansprache, sie sei ein Sehnsuchtsort für Menschen in aller Welt. Nun gelte es, Berlin zur lebenswertesten Stadt Europas zu machen – mit einem solidarischen Grundeinkommen, einem Landesmindestlohn von 12,50 Euro je Stunde und dem Mietendeckel, den das Abgeordnetenhaus demnächst verabschieden soll.

Doch wer Berlin nicht nur von einem kurzem Städtetrip kennt, der weiß: Bis zum Titel der lebenswertesten Metropole Europas ist es noch ein weiter Weg. Die „Dysfunktionalität öffentlicher Strukturen“, wie sie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen einmal genannt hat, ist weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus bekannt. Da ist der Pannenflughafen BER, der Ende Oktober, knapp dreißig Jahre nach dem Beginn der Planungen, nun wirklich in Betrieb gehen soll. Allerdings war die Bauzeit immer noch nicht lange genug, um eine schnelle Anbindung an die Berliner Innenstadt zu schaffen. Der Expresszug, der es in zwanzig Minuten zum Hauptbahnhof schafft, kommt erst 2025.

Bundesweite Bekanntheit hat Berlin auch durch seinen lässigen Umgang mit Drogendealern erlangt. Für diese werden in öffentlichen Parks schon mal Verkaufszonen auf den Boden gesprüht. In anderen Bereichen ist Berlin dagegen nicht ganz so serviceorientiert. Für einen Termin beim Bürger- oder Standesamt beträgt die Wartezeit weiterhin viele Wochen. Und während die Touristen vor dem Berghain campieren, um einmal in Berlins legendärem Technotempel zu tanzen, schlägt der Berliner sein Nachtlager vor dem öffentlichen Schwimmbad auf. Zu DDR-Zeiten stand man für Lebensmittel Schlange, heute eben für einen Platz beim Babyschwimmen.

Meister im Meckern

Da verwundert es nicht, dass sich im Rest der Republik der Eindruck festsetzt: Berlin bekommt es einfach nicht auf die Reihe. Und das, obwohl die Stadt mit Abstand das meiste Geld aus dem Länderfinanzausgleich erhält. Die Berliner, sonst Meister im Meckern, stachelt die allgegenwärtige Hauptstadtkritik zu ungeahnten Lobliedern auf ihre Stadt an. Lieber eine Metropole, in der man seinen Unrat mit „Zu verschenken“-Schildern auf dem Bürgersteig entsorgt, als Kehrwoche in der baden-württembergischen Provinz, so der Tenor.

Zweifellos hat Berlin auch Erfolge vorzuweisen. Unternehmen wie Siemens und Tesla wollen in großem Stil in der Stadt und ihrem Umland investieren. Die Start-up-Szene hat einen exzellenten Ruf und trägt maßgeblich dazu bei, dass die Wirtschaft zuletzt so stark wuchs wie in keinem anderen Bundesland. Das Problem ist nur: Die Infrastruktur der Stadt wächst nicht annähernd so stark.

Nicht für alle Schwierigkeiten ist die aktuelle rot-rot-grüne Landesregierung verantwortlich. Dass die Ämter so überlastet und die Wohnungen so knapp sind, hat seinen Ursprung in den neunziger Jahren, als Berlin nur arm, aber noch nicht sexy war. Damals stieg die Einwohnerzahl nicht, sondern sank. Tausende kommunale Wohnungen wurden deshalb verkauft, Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Was man der aktuellen Landesregierung aber sehr wohl anlasten kann, ist, dass sie heute die falschen Schwerpunkte setzt.

Bestes Beispiel ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der zuletzt viel Energie und Steuergeld darauf verwendete, Parkplätze in „Begegnungszonen“ zu verwandeln, mit Sitzbänken und grünen Punkten auf der Straße. Doch nur wenige Anwohner wollten sich dort treffen, stattdessen wucherten in den Blumenkübeln bald Hanfpflanzen. Inzwischen ist alles wieder abgebaut.

Linkspartei als treibende Kraft

Nun folgt das nächste Experiment: der Berliner Mietendeckel. Im Februar, spätestens im März soll er in Kraft treten und bundesweit ein Zeichen setzen. Es friert nicht nur die Mieten für fünf Jahre ein, sondern legt auch Obergrenzen fest, die sowohl für neue als auch alte Mietverträge gelten sollen. Verfassungsrechtlich ist das alles höchst fragwürdig, das weiß auch Michael Müller. Und doch wollte er Bausenatorin Katrin Lompscher nicht ausbremsen. Deren Linkspartei ist längst die treibende Kraft in der Landesregierung.

250 Mitarbeiter will der Senat einstellen, um den Mietendeckel durchzusetzen. Weitaus besser wäre es, diese Mitarbeiter würden den Bau neuer Wohnungen vorantreiben. Noch immer leistet sich Berlin den Luxus, Flächen wie das Tempelhofer Feld nicht anzutasten. Dabei wollten die Immobilienentwickler nur die Ränder des riesigen Areals bebauen. Doch die Landesregierung bleibt sich treu. Mit dem Mietendeckel schafft sie ein weiteres Symbol der Hybris Berlins – einer Stadt, die sich lieber in Eigenlob sonnt, als ihre Probleme zu lösen.