Neue EU-Kommission : Europa braucht eine Antwort auf Chinas Industriepolitik

Schlepper bringen ein Containerschiff in der ostchinesischen Provinz Shandong an den Kai. Bild: dpa

Mit Ursula von der Leyen wird vom 1. November an erstmals eine Frau Präsidentin der EU-Kommission. Eine ihrer ersten Aufgaben ist schon jetzt, sich über die Verteilung der Ressorts in der Kommission Gedanken zu machen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Spitzenkandidatin der liberalen Fraktion, die bisherige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, ihr Amt nach dem 1. November wird fortführen können.

Angesichts ihrer Bilanz der letzten fünf Jahre sowie der großen aktuellen Herausforderungen in der Wettbewerbspolitik ist eine solche Kontinuität auch sehr wünschenswert. Es wird gut für Europa sein, wenn eine starke, selbstbewusste Kommissarin die Wettbewerbspolitik gestaltet.

Die wettbewerbspolitischen Herausforderungen, denen sich die neue und vielleicht zugleich alte Kommissarin gegenübersieht, resultieren zum einen aus dem Systemwettbewerb mit China, zum anderen aus den strukturellen Umbrüchen, welche die Digitalisierung auf nahezu allen Märkten induziert. Das dynamische Wachstum der chinesischen Wirtschaft und das Erstarken chinesischer Unternehmen empfinden nicht wenige Politiker als Bedrohung, auf die es schnell zu reagieren gilt.

In der Tat dominieren chinesische Unternehmen heute etwa die Batteriezellenfertigung. Auch im Bereich der Solarzellenproduktion finden sich unter den zehn größten Herstellern der Welt sieben chinesische Firmen und kein einziges europäisches Unternehmen. Vor 15 Jahren kamen noch fünf der zehn größten Solarpanelhersteller aus der EU.

Während Letzteres sicherlich nicht nur die Folge einer besonders erfolgreichen chinesischen Industriepolitik war, sondern gleichermaßen Folge einer ebenso verfehlten Industrie- und Subventionspolitik in Europa, stellt sich allgemein die Frage, wie Europa auf industriepolitische Maßnahmen in China reagieren soll, insbesondere wenn diese Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen und ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu Lasten europäischer Unternehmen führen. So werden etwa innerhalb der EU staatliche Beihilfen in jeglicher Form streng durch die EU-Kommission kontrolliert, während Subventionen, Garantien und protektionistische Maßnahmen für außereuropäische Unternehmen nicht derselben strikten Aufsicht unterliegen. Zwar existieren auch auf Ebene der Welthandelsorganisation WTO gewisse Sanktionsmöglichkeiten, doch sind diese im Vergleich zur Beihilfenkontrolle der EU ungleich schwieriger auszulösen.

Zugleich gewährt die EU ausländischen Unternehmen bislang relativ großzügig Zugang zum europäischen Binnenmarkt, während europäischen Unternehmen der Zugang zum chinesischen Markt oft nicht gleichermaßen möglich ist. Diese ungleiche Behandlung von europäischen und chinesischen Unternehmen kann Wettbewerbsverzerrungen auslösen, unter denen europäische Unternehmen leiden.

Auch als Reaktion auf diesen Befund hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Februar seine kontrovers diskutierten Ideen für eine „Nationale Industriestrategie 2030“ vorgelegt. Kurz danach unterbreitete er gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire ein „deutsch-französisches Manifest für eine europäische Industriepolitik“, das sich für eine stärkere staatliche Investitionslenkung und für eine Lockerung der Fusionskontrolle aussprach sowie dafür, über eine europäische Ministererlaubnis in der Fusionskontrolle nachzudenken.