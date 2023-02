Hasso Plattner verlässt SAP : Der Patriarch geht

Hasso Plattner, 79, ist Mitgründer des Softwarekonzerns SAP. Von 1997 an war er dessen Vorstandssprecher, von 2003 an Vorsitzender des Aufsichtsrats. Als größter Anteilseigner hält er heute 6,6 Prozent des Unternehmens. Sein Vermögen wird auf 13 Milliarden Euro geschätzt. Bild: dpa

So ein Interview gibt es auch nicht alle Tage. Eigentlich wollte die F.A.S. mit Hasso Plattner nur über Deutschlands Defizite in der Digitalisierung reden. Aber Plattner war sauer. „Deutschland hängt sich selbst weiter ab, aber ich will darüber nicht länger reden“, sagte er gleich zu Gesprächsbeginn. „Gerade habe ich im Teletext ge­lesen: 72 Prozent der Deutschen befürworten die Vermögensteuer. Bei einer zweiprozentigen Vermögensteuer muss ich Deutschland verlassen.“

Es war ein echter Plattner: Leidenschaftlich bis ins Aufbrausende, klar im Ton, selbstbewusst in der Sache. Plattner gehört zu den wenigen Superreichen in Deutschland, die sich nicht verstecken, sondern Flagge zeigen. Er kann es sich leisten. Nicht viele Unternehmer hatten so einen Erfolg wie die Gründer des Softwarekonzerns SAP.

Aus dem Nichts ha­ben sie einen Konzern erschaffen, der zu Deutschlands wertvollstem wurde. Der Jahrzehnte lang fast im Alleingang dafür sorgte, dass Deutschland in Sachen Software nicht völlig abgehängt wurde und we­nigstens ein bisschen zukunftsfähig wirkte. Lange gab es im Deutschen Aktienindex Dax keinen jüngeren Konzern als SAP. Ein solcher Erfolg kommt nicht ohne Glück zustande, aber eben auch nicht ohne Können, Mut und harte Arbeit. Bei Plattner lief das so:

Die Gründung von SAP

Gemeinsam mit seinem Chef Dietmar Hopp und drei weiteren Kollegen verließ er 1972 seinen sicheren Ar­beitsplatz beim Großkonzern IBM, um sich selbstständig zu machen. Damals war das nicht alltäglich, die Siebzigerjahre waren wirklich nicht Deutschlands Gründerzeit. Ansonsten stammen nur die großen Drogeriemärkte aus den Siebzigern, deren Aufkommen hat allerdings mit der Liberalisierung der Drogerien im Jahr 1974 zu tun.

Nachts und am Wochenende arbeiteten die fünf Männer damals, weil sie die Großrechner ihrer Kunden nutzten, die nur zu diesen Zeiten frei waren. SAP brachte Innovationen in den Markt: Die Firmensoftware wurde nicht mehr für jedes Unternehmen individuell programmiert, sondern praktisch in Serie produziert. Und das Unternehmen nutzte die neue Erfindung elektronischer Tastaturen, um endlich auf Lochkarten zu verzichten und Antworten stattdessen direkt am Bildschirm zu zeigen. „Vielleicht war es ein wenig größenwahnsinnig“, findet Plattners Kollege Hopp heute. Am Ende zahlte sich der Versuch aber aus, auch für andere: Durch eine bessere Steuerung des Unternehmens sparte allein ihr erster Kun­de 60.000 Mark im Monat – eine Er­sparnis, die bei vielen Unternehmen im Wettbewerb mit der Zeit zu Preissenkungen führte und so bei den Kunden ankam.

Plattner weiß sein Leben zu leben

Plattner genoss seinen Erfolg. Auf der Kundenmesse spielte er E-Gitarre, er leg­te sich einen roten Ferrari zu und einen Golfklub in Südafrika. Er gewann die legendäre Segelregatta von Sydney nach Hobart und gründete eine eigene Fluggesellschaft, damit er nicht auf Flugpläne angewiesen war. Doch die Bilanzpressekonferenz im Januar 2003 verpasste er: Zwischen Kapstadt und Rio de Janeiro war er auf dem Atlantik in eine Flaute geraten.