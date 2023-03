Harvard-Jurist Fox Cohn : „Die wahre Bedrohung kommt nicht von Tiktok“

Herr Fox Cahn, Sie legen in Tweets den Eindruck nahe, dass Sie die US-Kongressanhörung zum Kurzvideodienst Tiktok als scheinheilig empfinden. Warum?

Es wäre wunderbar, wenn es nicht so tragisch wäre, wie Datenschutzpraktiken hier diskutiert werden. Die Abgeordneten sind so schockiert darüber, wie Tiktok Daten sammelt, aber sie ignorieren völlig, was amerikanische Konzerne und Ermittlungsbehörden machen. Wenn Abgeordnete erschrocken darüber sind, dass Tiktok in WiFi-Netze eindringt oder Lokalisierungsdaten abschöpft, warum wenden sie sich nicht gleichzeitig gegen Google , Meta und ungezählte andere Unternehmen?