Reform der Arbeitsmarktreform : Die Ampel schafft „Hartz IV“ ab

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nennt es die „größte Arbeitsmarktreform seit 20 Jahren“: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende, seit 2005 als Hartz IV bekannt, soll zum Jahreswechsel durch ein neues System mit neuen Spielregeln unter dem Namen „Bürgergeld“ abgelöst werden.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ein zentrales Ziel des Vorhabens ist es, die Hilfe für Langzeitarbeitslose in den Jobcentern individueller zu gestalten und so mehr für eine dauerhaft erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt zu tun. Dazu soll es mehr Spielräume und Anreize geben, während des Transferbezugs eine Ausbildung nachzuholen. Ob auch eine außerplanmäßige Erhöhung der Geldleistungen dazugehört, ist in der Ampelkoalition indes umstritten.

Heil stellte am Mittwoch die mit Spannung erwarteten Eckpunkte eines Gesetzentwurfs dazu vor, der seinen Plänen zufolge im September vom Kabinett beschlossen und vor Jahresende von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden soll. Zur Entwicklung der Hartz-Sätze heißt es in Heils Eckpunktepapier vorerst nur: „Die Regelungen zur Erhöhung der Regelbedarfe zum 1. Januar 2023 werden im Bürgergeldgesetz ergänzt, sobald die hierfür notwendigen Berechnungen abgeschlossen sind.“

Heil strebt einen Inflationsausgleich in den Regelsätzen an

Mündlich fügte er jedoch hinzu: „Mir ist wichtig, dass wir zum 1. Januar eine angemessene Erhöhung der Regelsätze bekommen, die nicht der Inflation hinterherhinkt.“ Dazu gehöre für ihn, dass es „nicht um eine Fortschreibung des jetzigen Systems geht, sondern um eine angemessene Neubemessung der Regelsätze“. Nähere Hinweise zu deren möglicher Finanzierung – sie würde Mehrausgaben in Milliardenhöhe auslösen – gab er zunächst nicht.

Dahinter verbirgt sich ein handfester Konflikt zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen. Für die FDP stellte deren Fachmann für Bürgergeld, Jens Teutrine, in Reaktion auf Heil klar: „Statt eine Debatte über Berechnungsmethoden zu führen, obwohl die Regelsätze der Grundsicherung ohnehin turnusgemäß zum Jahresanfang angepasst werden, muss das Ziel einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt stärker forciert werden.“

Zudem beruft sich die FDP darauf, dass im Koalitionsvertrag zwar eine Reihe von Änderungen am Hartz-IV-System vereinbart wurden, die vor allem die Integration in den Arbeitsmarkt verbessern sollen. Eine neue Berechnungsmethode mit dem Ziel höherer Geldleistungen zählt nicht dazu.

Wie setzt sich der Regelsatz zusammen?

Derzeit beträgt der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene 449 Euro im Monat, daneben wird eine angemessene Wohnung einschließlich der Heizkosten vom Jobcenter finanziert. Die Berechnung der jährlichen Erhöhung stützt sich bisher zu 30 Prozent auf den Lohnanstieg und zu 70 Prozent auf den Preisanstieg im jeweiligen Betrachtungszeitraum.

In jüngerer Zeit hat die Kritik daran zugenommen, weil diese Methode zum 1. Januar 2022 nur zu einer Erhöhung um drei Euro im Monat geführt hatte: Die Berechnung stützte sich entsprechend der gesetzlichen Regelung auf den Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021, als Löhne und Preise noch kaum stiegen. Um Belastungen durch den Preisauftrieb kurzfristig abzufedern, hat die Koalition außerplanmäßig Einmalzahlungen und Zuschläge für Transferbezieher beschlossen.