Abschied von Hartz IV : Ein Sammelsurium namens Bürgergeld

Der negativ belegte Name „Hartz IV“ soll mit der Re­form zum neuen „Bürgergeld“ verschwinden. Und sonst? Jenseits einer um 12 Prozent höheren Geldleistung ent­hält der vom der Am­pelkabinett nun beschlossene Ent­wurf immerhin auch manchen An­satz, Langzeitar­beitslosen den Weg in ein eigenständiges Erwerbsleben zu erleichtern. Trotzdem kommt das Vor­­haben wie ein Dokument der Un­ent­schlos­sen­heit daher. Das spiegelt die Zerrissenheit der ganzen Auseinandersetzung darüber. Berücksichtigt man die realen politischen Verhältnisse, ist es aber nicht das schlechteste Ergebnis.

Da gibt es einerseits die alte Leier der selbstbezogenen Sozialverbände: Das ganz Projekt sei nur ein weiterer Akt sozialer Kälte und abgrundtiefer Missachtung armer Menschen, weil es kein bedingungsloses Grundeinkommen bringt. Und weil es auch sonst nicht alle ihre Forderungen erfüllt – die im Übrigen weder finanzierbar noch gesellschaftlich konsensfähig wären.

Andererseits gibt es eine in Teilen zu simple Kritik von Wirtschafts- und Kommunalvertretern, die schon ein „Einknicken“ vor Arbeitsverweigerern erkennt, wenn das Jobcenter künftig frisch in die Langzeitarbeits­losigkeit geratene Menschen nicht mehr als Erstes zum Umzug in eine kleinere Wohnung zwingen muss. Dass hierfür fortan eine Karenzzeit gilt, ist plausibel begründbar. Solange Aussicht auf rasche Reintegration in Arbeit besteht, sollen sich die Jobcenter darum kümmern und nicht um frustrierende Umzugsbürokratie.

Hilfe zur Selbsthilfe

Das nun vorliegende Reformwerk ist aus den Gegensätzen dieser zwei Perspektiven entstanden, die auch in der Ampel gegeneinanderstehen – mit einigen Vorteilen für die Sozialverbände. Das führt politisch unvermeidlich zu konzeptionellen Widersprüchen. Und die Verwirrung wird noch größer, weil nun alle Seiten ihre jeweils eigene Deutung des Gesetzentwurfs verbreiten.

Tatsache ist: Der Regelsatz wird mit der Anpassung zum 1. Januar zwar gut doppelt so stark erhöht, wie er ohne Re­form gestiegen wäre. Dies resultiert jedoch nur daraus, dass die Inflation künftig nicht mehr verzögert einfließt. Auf lange Sicht steigen die Sätze nicht stärker, als sie sonst gestiegen wären. Wer damit schon Bilder einer neuen Hängematte malt, überzieht. Dagegen werden die Sanktionsregeln für Verweigerer nun gegenüber Hartz IV in der Tat ein wenig abgeschwächt – aber letztlich nicht ansatzweise so stark wie von Grünen und SPD zuvor geplant. Aller Voraussicht nach haben die Jobcenter auch künftig genügend Hebel in der Hand, um notorischen Verweigerern die Grenzen aufzuzeigen.

Hinzu kommt ein erweitertes Ins­trumentarium, um Arbeitslosen ohne Berufsabschluss zu einer nachhaltigen Qualifizierung zu verhelfen. Außerdem: Wer sich nach und nach über Teil­zeitjobs aus Arbeitslosigkeit he­rausarbeitet, wird künftig nicht mehr mit extremen Transferabzügen be­straft.

Das ist ein überfälliger erster Schritt, um vom Sozialstaat selbst aufgebaute Hürden auf dem Weg in Ar­beit zu beseitigen. Die geplante Bürgergeldreform ist bei näherem Hinsehen eher ein Paket punktueller Änderungen. Das Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe bleibt im Kern erhalten – sofern die Ampelkoalition nicht noch im parlamentarischen Verfahren auf Abwege gerät.