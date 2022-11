Hartz-IV-Reform : Das steckt im neuen Bürgergeld

Aus „Hartz IV“ wird das Bürgergeld: Das steht fest, nachdem Bundestag und Bundesrat am Freitag dem im Vermittlungsausschuss gefundenen Ergebnis mit großer Mehrheit zugestimmt haben. Neben den Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP votierte im Bundestag auch die Union dafür, im Anschluss billigte der Bundesrat nach ungewöhnlich langer Debatte das Gesetz. Aber was ändert sich nun alles in der Grundsicherung, außer dem Namen? Handelt es sich tatsächlich um einen Systemwechsel, wie die SPD behauptet? Und was wird aus dem Prinzip des Förderns und Forderns?

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Klar ist: Die breite Zustimmung überdeckt, wie unterschiedlich die Reform bewertet wird. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, sprach von der größten Sozialreform seit Jahrzehnten: „Hartz IV ist damit Geschichte.“ Ihr Kollege von der Unionsfraktion, Thorsten Frei, stellte dem entgegen, dass auf Druck von CDU und CSU am Grundprinzip des Forderns und Förderns festgehalten werde. Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Gesine Lötzsch, befand, das Hartz-IV-System bleibe im Kern erhalten. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte: Es ändert sich zwar einiges in der Grundsicherung, um einen Systemwechsel handelt es sich aber nicht. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Ausbildung vor Aushilfsjob

Ein wesentliches Ziel der Reform ist es, Menschen langfristig in Arbeit zu bringen. Deshalb wird unter anderem der sogenannte Vermittlungsvorrang abgeschafft: Statt Arbeitslose möglichst schnell in den nächstbesten Aushilfsjob zu vermitteln, soll die berufliche Weiterbildung künftig eine stärkere Rolle spielen. Zwar galt der Vermittlungsvorrang in der Grundsicherung ohnehin nie so ausdrücklich, wie es zuletzt manchmal klang. Das Bürgergeld-Gesetz betont nun aber explizit, dass es darum geht, die Hilfebedürftigkeit dauerhaft zu überwinden. Hat ein Bürgergeldbezieher keinen Berufsabschluss – das trifft heute auf zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen zu –, sollen die Jobcenter daher insbesondere eine Vermittlung in eine Ausbildung in Betracht ziehen. Gleichzeitig schafft die Reform stärkere finanzielle Anreize für Langzeitarbeitslose, eine Berufsausbildung nachzuholen: und zwar durch ein monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro. Zudem bekommen sie dafür künftig bis zu drei Jahre Zeit, statt zwei.

(Mehr) Arbeit soll sich lohnen

Der Hinzuverdienst soll sich für die Bürgergeld-Empfänger rechnen, nicht zuletzt für Jugendliche, damit sie lernen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und etwas zu leisten. Die Freibeträge für Einkommen von Schülern, Studenten und Auszubildenden werden Mitte 2023 bis zur Minijob-Grenze von derzeit 520 Euro erhöht. Das gilt auch für drei Monate zwischen Schule und Ausbildungsbeginn. In den Ferien gilt diese Grenze nicht, da können Schüler unbegrenzt hinzuverdienen. Doch nicht nur für sie werden die Anreize verstärkt. Wer als Bürgergeldbezieher künftig zwischen 520 und 1000 Euro verdient, soll 30 Prozent davon behalten dürfen – bisher waren es nur 20 Prozent. Auch ehrenamtliches Engagement wird gestärkt. Ehrenamtliche können vom nächsten Jahr an bis zu 3000 Euro der Aufwandsentschädigung behalten.

Mehr zum Thema 1/

Eine vertrauensvollere Zusammenarbeit mit den Hilfebeziehern

Das Bürgergeld-Gesetz zielt erkennbar darauf ab, der Grundsicherung ein freundlicheres Gesicht zu geben und eine Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern in den Jobcentern und den Bürgergeldbeziehern zu schaffen. Zwar entfällt nach der heftigen Kritik der Union die ursprünglich geplante sechsmonatige „Vertrauenszeit“ (siehe nächster Punkt). Die bisherige Eingliederungsvereinbarung, in der zum Beispiel festgehalten wird, wie viele Bewerbungen ein Arbeitsloser schreiben soll, wird aber durch einen „Kooperationsplan“ ersetzt: Dieser soll von den Arbeitsvermittlern und den Hilfebeziehern gemeinsam erarbeitet werden, in verständlicher Sprache geschrieben sein und keine Rechtsfolgenbelehrung enthalten. Der Umgang miteinander solle zudem „auf Augenhöhe“ erfolgen, heißt es im Gesetz, wobei Jobcentervertreter bezweifeln, dass das in der Praxis überhaupt möglich ist.