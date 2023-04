Wirecard, Credit Suisse oder Enron: Wenn Unternehmen in Skandalen untergehen, stellt sich oft die Frage, warum Prüfer davon nichts gemerkt haben? Eine Antwort findet sich in der Struktur der Branche.

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) ist auf den 14. März 2023 datiert: Er bestätigt, dass die Zahlen der Schweizer Bank Credit Suisse (CS) im Einklang sind mit den Anforderungen der amerikanischen und schweizerischen Rechnungslegung. Zwei Tage später, am 16. März, erhält die CS eine „Liquiditätsnothilfe“ von 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank. Weitere drei Tage später, am Sonntag, dem 19. März, wird die Bank in einer staatlichen Hauruckaktion zum Schleuderpreis von drei Milliarden Franken an den Konkurrenten UBS verkauft.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wie kann es sein, dass eine Bank nur wenige Tage nach einem positiven Prüferurteil wirtschaftlich am Ende ist? Wozu haben wir Prüfer, wenn sie sogar eine existenzbedrohende Krise verschlafen, fragt sich der Laie. „Frisch geprüft in den Abgrund“ titelte die F.A.Z. so frech wie nachvollziehbar.