Hanks Welt : Wer hat noch Burnout?

„Leidet eigentlich noch jemand an Burnout?“, fragte mich kürzlich ein Freund: „Man hört gar nichts mehr.“ Ich versprach ihm zu recher­chieren.

Die kurze Antwort: Der Eindruck ist richtig. Burnout scheint auf dem Rückzug zu sein. Damit ist indes noch nicht viel gewonnen. Denn was heißt das? Es könnte tatsächlich bedeuten, dass weniger Menschen an Burnout erkranken, weil wir insgesamt „resilienter“ geworden sind. Es könnte auch sein, dass immer noch viele oder sogar mehr Menschen an Burnout leiden, aber die Ärzte die Diagnose Burnout weniger häufig stellen oder einen anderen, modischeren Begriff gefunden haben. Schließlich könnte es sein, dass die bekanntlich sehr volatile öffentliche Aufmerksamkeit keine Lust mehr hat, sich um Burnout zu kümmern.

Also der Reihe nach. Erst einmal eine Definition und ein bisschen Statistik. „Burnout“ („Ausgebrannt“) wird von der Weltgesundheitsorganisation definiert als „Stress am Arbeitsplatz, den die Beschäftigten nicht erfolgreich verarbeiten können“. Symptome sind Energielosigkeit und Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz, negative Haltung oder Zynismus zum eigenen Job sowie ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Offiziell gibt es die Diagnose im medizinischen Klassifikationssystem erst seit Kurzem. Das Leiden selbst, so dünkt es mich, ist dagegen uralt.

Der Google Ngram Viewer, eine Suchmaschine, die Unmengen von digitalisierten Büchern durchkämmt und die ich gerne nutze, stellt für deutsche Texte einen Burnout-Höhepunkt im Jahr 2011 fest. Vor 1980 kommt der Begriff praktisch nicht vor. Da sprach man wohl eher von Depression. Den steilsten Burnout-Anstieg sehen wir in den Jahren 2000 bis 2011, seither zeigt die Kurve wieder nach unten. Das Ergebnis deckt sich mit Daten der deutschen Betriebskrankenkassen, die ebenfalls einen Höchststand für das Jahr 2011 melden. Seit zehn Jahren nehmen die Fallzahlen ab.

Der Höhepunkt der Burnout-Literatur lag vor gut zehn Jahren

Neben den statistischen gibt es literarische Indizien. Die Selbsterfahrungsliteratur, in der mehr oder minder Prominente ihren Burnout wahlweise pädagogisch oder exhibitionistisch beschreiben, scheint ebenfalls abzunehmen. Entweder schwindet der Mitteilungsdrang der von Burnout Betroffenen, oder die Verlage sehen für das Thema keinen Markt mehr. Der Höhepunkt lag auch hier vor gut zehn Jahren. Damals, 2010, erschien zum Beispiel das Buch „Brief an mein Leben“ der Publizistin Miriam Meckel. Meckels Bekenntnisschrift ist typisch für das Genre.

Eine bekannte Frau, ehrgeizig, erfolgreich in jungen Jahren, spricht darüber, wie sie an ihrem eigenen und dem ihr von „der Gesellschaft“ vorgegebenen Perfektionismus zerbricht: „Ich war fünfzehn Jahre um die Welt gereist, hatte gearbeitet, geredet, geschrieben, akquiriert, repräsentiert, bis der Arzt kam. Ich habe keine Grenzen gesetzt, mir selbst nicht und auch nicht meiner Umwelt, die zuweilen viel verlangt, mich ausgesaugt hat wie ein Blutegel seinen Wirt. Und das meiste von dem, was ich gemacht habe, hat mir tatsächlich Freude gemacht. Aber ich habe in alldem nicht die aristotelische Mitte finden können zwischen dem ‚Zuviel‘ und dem ‚Zuwenig‘. Nun war ich plötzlich stillgelegt.“ Es folgen ein Bekehrungserlebnis im Stil von Rilkes „Du musst dein Leben ändern“ und die Beteuerung, jetzt viel näher bei sich selbst zu sein. Dass alles sogleich wieder in einen Bestseller münden musste, spricht dafür, das Leistungsanspruch und Erfolgsdruck nicht gänzlich gewichen sein können.