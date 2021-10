Hanks Welt : Die Ampel trickst

Aktualisiert am

An der Schuldenbremse wird nicht gerüttelt. Das versichern uns die Ampelaner fast täglich. Hinter diesem Bekenntnis sollte man jedoch nicht allzu viel Prinzipientreue wittern. Das Verbot zusätzlicher Staatsschulden (über 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) steht im Grundgesetz. Eine Änderung der Verfassung verlangt eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die Ampel bräuchte dafür die Union, die nicht zur Verfügung steht.

Damit stehen SPD, Grüne und FDP vor einer nicht ganz einfachen Aufgabe: Wie kann man Geld ausgeben, wenn man keines hat? Logisch geht das nicht. Rhetorisch schon. Dies wird derzeit in den Koalitionsverhandlungen vorbereitet, und zwar in zwei Schritten. Zunächst gibt es einen Akt sprachlicher Umwidmung („Re-Framing“). Sodann werden Vehikel geschaffen, die Haushaltsmittel auszugeben, ohne dem Haushalt zugerechnet zu werden. Gesucht werden jährlich 50 Milliarden Euro. Wofür, das bleibt noch vage: Klima, Digitalisierung, Infrastruktur, so der ritualisierte Dreiklang.

Schulden beim Namen nennen

Was die Sprache anbelangt, laufen die Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock zu Hochform auf. Erst einmal müssen aus „Schulden“ „Kredite“ werden. Schulden hören sich negativ an, klingen nach „Schuld“. Kredite dagegen sind etwas Positives, das klingt nach Investition in die Zukunft: Kredite nimmt jedes erfolgreiche Unternehmen auf, sagt Annalena Baerbock – eine Aussage, die auch deshalb bemerkenswert ist, weil die Grünen jetzt das kapitalistische Unternehmen als Vorbild entdeckt haben. Es passt ihnen jetzt gut ins Konzept.

Eine Spur blumiger noch konnte man diese Argumentation am vergangenen Wochenende bei Robert Habeck in der FAS lesen. Selbst die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau werde, wenn es ins Haus reinregne, das Dach sanieren, auch wenn sie gerade kein Geld habe. Denn sonst werde es am Ende ja noch teurer. Also hole sie sich einen Kredit. Natürlich kann man Geld auch unsinnig verplempern, fügt Habeck hinzu: „Ein schwäbischer Partylöwe, der sich komplett verschuldet, Champagner säuft und Feste schmeißt, sollte dafür keinen Kredit bekommen.“

Als Schwabe muss ich dem Grünen-Chef aus dem Norden schon begrifflich energisch widersprechen: Schwäbische Partylöwen sind ein Widerspruch in sich, eine contradictio in adjecto. Sollte es sie aber doch geben, in verborgenen schwäbischen Partykellern etwa, wäre es ihre Privatangelegenheit, wenn sie sich verschulden. Die Hausbank hat sich hoffentlich ein paar Sicherheiten geben lassen.

Gute Kredite, schlechte Schulden. Das ist die rhetorische Umwertungsstrategie der Grünen. Reingewaschen werden soll die Idee dadurch, dass man sich die Kredite nicht durch den Verkauf von Staatsanleihen besorgt, sondern das Geschäft von der staatseigenen KfW-Bank erledigen lässt. Dabei handelt es sich um typische Schattenhaushalte, die am Ende eben auch nichts anderes sind als Staatsschulden. Denn für die Schulden der Staatsbank haftet der Staat. Und der Staat, das sei (auch) ich, wird Frau Baerbock nicht müde zu versichern.