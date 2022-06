Hanks Welt : So verwöhnt sind Familien in Deutschland

Als im Jahr 1995 die sogenannte „soziale Pflegeversicherung“ vom damaligen CDU-Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm („Die Rente ist sicher!“) verpflichtend eingeführt wurde, feierte die Regierung dies als Großtat des deutschen Sozialstaats. Dessen „fünfte Säule“, nach Renten-, Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, sollte garantieren, dass in einer alternden Gesellschaft jeder Bürger gepflegt wird, wenn er selbst nicht mehr für sich sorgen kann.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Viele Ökonomen machten damals auf den Systembruch aufmerksam. Eine liberale Gesellschaft erwartet von seinen Bürgern, dass sie selbst für die Risiken des Lebens Vorsorge treffen. Nur wer sich nicht selbst helfen kann, der wird vom Staat aufgefangen. Anders als Krankheit oder Arbeitslosigkeit ist die Pflegebedürftigkeit im Alter ein Risiko, dass niemanden schicksalhaft trifft. Wer Kinder hat, mag darauf hoffen, dass diese sich im Alter seiner annehmen. Wer sich da nicht so sicher ist oder keine Kinder hat, müsste im aktiven Erwerbsleben vorsorgen und sparen. Dass uns dies, was bis Ende des 20. Jahrhunderts selbstverständlich war, heute unzumutbar vorkommt, zeigt gerade den Systemwandel. Das Risiko der Pflegebedürftigkeit wurde angesichts einer mutmaßlich mangelnden Pflegebereitschaft in der Gesellschaft kollektiviert und sozialisiert. Der Staat ist seither im Alter nicht nur Helfer in der Not, sondern Helfer in allen Lebenslagen. Wilhelm Röpke, einer der Väter der Sozialen Marktwirtschaft, sah diese Entwicklung schon in den Fünfzigerjahren kommen: „Schließlich wird das revolutionäre Prinzip herrschend, das den Staat zu einem Tag und Nacht arbeitenden Pumpwerk der Einkommen macht, mit seinen Röhren und Ventilen, seinen Saug- und Druckströmen.“