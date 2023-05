Johanna, 24, absolviert gerade an einer großen Universität in Süddeutschland ein Lehramtsstudium. Neulich, so erzählt sie, habe eine Kommilitonin im Seminar von den anderen wissen wollen, wie sie sich eine ideale Familie vorstellen. Ihr eigenes Ideal beschrieb sie so: Zwei in ihrer sexuellen Orientierung fluide Partner leben mit Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und verschiedener Erzeuger harmonisch und zugleich spannungsvoll zusammen. Eine Hochzeit soll es auch geben, vollzogen am liebsten von einer lesbischen Pfarrerin. Die Kommilitonin Johannas bezeichnet sich selbst als „queer“.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das so skizzierte Ideal einer Familie sei von den anderen Seminarteilnehmern ohne Widerspruch zur Kenntnis genommen worden. Bloß Johanna wagte zaghaft zu fragen, ob denn die herkömmliche Familie, also die mit „Vater, Mutter, Kind“, künftig auch noch eine Zukunft habe. Da seien sich die anderen schnell einig gewesen, dass dieses Design der Familie hoffnungslos veraltet, ja reaktionär sei – Diskussion zwecklos.

Auch die Seminarleiterin habe nicht gewagt, differenzierend zu intervenieren. Ob sie stumm blieb, weil sie zustimmte oder – nach dem Eindruck von Johanna wahrscheinlicher – nicht wagte zu widersprechen, um nicht als vorgestrig oder gar LGBTQ-diskriminierend zu gelten, war nicht abschließend zu klären.

Radikale Positionen, gemäßigte Realität

Noch radikaler als diese Studentin ist die Position der Französin Emilia Roig, ebenfalls nach eigenen Angaben „queer“, für die jegliche Ehe eine „normierte Beziehung“ darstellt, die Sexualität, Besitz und Arbeitskraft kontrolliert, als Stütze des Kapitalismus dient und binäre Geschlechterrollen zementiert.

Roig kämpft gegen die „Übermacht der Paare“ und will die Ehe gänzlich abschaffen, was ihrer Meinung nach nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen befreiend wäre. „Denn nur dann können wir Liebe in Freiheit in Augenhöhe miteinander neu denken und leben“ – so liest sich der Trailer zu ihrem neuen Buch, das seit Wochen weit oben auf den Rankings steht. „Wer die Ungleichheit und Unterdrückung der Frauen abschaffen will, sollte nicht heiraten“, fordert Roig. Sie schafft es, Radikal-Feminismus mit Radikal-Antikapitalismus zu verbinden.

Beide Positionen, die der Kommilitonen im Lehramtsseminar und die von Emilia Roig, sind nicht nur radikal, sondern (zumindest derzeit) immer noch in der Minderheit, auch wenn sich ihre Verfechter das nicht eingestehen wollen, weil sie in geschlossenen Welten leben. Beide Positionen unterscheiden sich freilich darin, dass die Studenten auf das Ritual der Hochzeit Wert legen (inklusive lesbischer Pfarrerin) und das auch so nennen, während Emilia Roig Hochzeits-Rituale selbst als Unterdrückungsmechanismus zur Ächtung freigibt.

Empirisch näher an der Wirklichkeit scheinen mir die Studenten zu sein. Jedenfalls sprechen dafür Augenschein und Statistik. Am ersten Mai-Wochenende waren wir in einem großen Gutshotel im Münsterland. Dort konnte man Hochzeiten der herkömmlichen Art en suite erleben: am Freitag eine, am Samstag gar drei. Die Braut in Weiß, die Gäste festlich gekleidet, das Buffet vom Feinsten, das volle Programm also.