Hanks Welt : Sind Frauen faul?

Überall fehlt es an Menschen, die arbeiten wollen. Woran liegt das? Sah es nach Corona eine lange Zeit so aus, als ob vor allem das Personal in Restaurants keine Lust mehr hätte, spät abends zu kochen und bedienen, so zeigt sich inzwischen: Die Sorge geht quer durch die Branchen, quer durch die Hierarchien und ist längst nicht nur auf einfache Beschäftigung mit niedriger Bezahlung be­schränkt. In den Schulen fehlen die Lehrer, in den Kanzleien die Anwälte und in den Kliniken die Oberärzte.

Das „Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“ (IAB) in Nürnberg veröffentlicht regelmäßig einen „Arbeitskräfteknappheitsindex“ (schönes Wort!). Der misst, inwiefern die Besetzung offener Stellen durch nicht oder begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird. Im Januar 2023 zeigte dieser Index im Fünfjahresvergleich einen Höchststand, höher als im Jahr 2018 als die Wirtschaft boomte und weder von Corona noch von Krieg und geopolitischen Verwerfungen die Rede war.