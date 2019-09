Hanks Welt : Bankrott des Christentums

Die katholische und evangelische Kirche in Deutschland verlieren massiv Mitglieder. Allein den Katholiken liefen im vergangenen Jahr über 200.000 Gläubige davon. Das ist die zweithöchste Austrittszahl seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Weil zudem mehr Katholiken sterben, als Neuchristen getauft werden, beziffert sich der Verlust auf insgesamt 310.000 Ex-Gläubige. In der evangelischen Kirche sieht es nicht besser aus. Zwar gibt es weniger Austritte, dafür aber noch weniger Neueintritte als bei den Katholiken. Das führt zu einem Schwund von fast 400.000 Protestanten in nur einem Jahr: 2018.

Wenn es so weitergeht, werden die Mitgliederzahlen beider Kirchen bis zum Jahr 2060 noch einmal um die Hälfte zurückgehen, hat im Frühjahr der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hochgerechnet. Dafür ist längst nicht nur der demographische Wandel verantwortlich – nach dem Motto: „Kannste nichts machen, wenn die Christgläubigen keine Kinder mehr kriegen.“ Zwei Drittel des Schwunds haben nichts mit der Demographie zu tun. Da könnte man schon etwas machen – wenn man könnte.

Es liegt nahe, die Dramatik der Austritte auf den Missbrauchsskandal zurückzuführen und, womöglich noch gravierender, das Versagen der Kirche bei der Aufarbeitung dieses Skandals. Doch die Wahrheit ist schlimmer: Die Abwendung vom Christentum dauert schon viel länger. Nach dem Krieg war die konfessionelle Welt in Deutschland noch in Ordnung: Man war entweder evangelisch (50 Prozent) oder katholisch (45 Prozent), der ungläubige Rest war vernachlässigbar. In konfessionsverschiedenen Orten wussten die Leute voneinander, wer welchem Glauben anhing: Katholiken kauften ihre Wurst beim katholischen Metzger, Protestanten beim evangelischen Fleischer.

Schwindende Gottesbindung

Auch 1970 stimmte diese konfessionelle Ordnung noch: Katholisch waren 44 Prozent, evangelisch 49 Prozent der Deutschen. Erst danach ging es los: Heute gehört nur noch jeder zweite Deutsche einer der beiden Konfessionen an. Und während 1950 jeder zweite Katholik regelmäßig sonntags zur Messe geht, ist es heute nicht einmal mehr jeder Zehnte.

Was ist passiert? Kirchenmänner und Theologen schwurbeln sich durch wie Kardinal Reinhard Marx, verweisen auf die schwindende Gottesbindung und fordern den verbliebenen frommen Rest zum Gebet auf wie Kardinal Walter Kasper. Das kann man versuchen. Ökonomen und Soziologen werden ein bisschen konkreter. Von „Massenexodus“ spricht der in London lehrende Religionssoziologe Stephen Bullivant in seinem gerade bei Oxford University Press erschienenen Buch über Sezession und Glaubensabfall in der katholischen Kirche.

Sex statt Gehorsam

Der Clou: Ausgerechnet das II. Vatikanische Konzil (1962–1965), welches Aufbruch und neue Kraft für die Kirche bringen sollte, war laut Bullivant der Anfang vom Ende. Die Sache hatte auch damals schon viel mit Sex zu tun, kirchlich „Sexualmoral“ genannt. In seiner Enzyklika „Humanae vitae“ von 1969 verbot Papst Paul VI. den Katholiken jegliche Empfängnisverhütung außer der natürlichen. Die Katholikinnen nahmen lieber die damals neue Antibabypille und kehrten ihrer Kirche den Rücken – ein Akt von Gehorsamsverweigerung, wie es ihn früher nie gegeben hätte.

Parallel dazu verwilderte der Kult: Die Protestanten verliebten sich in den linken Moralismus, die Katholiken nahmen die Klampfe zur Hand und verkitschten ihre schöne Liturgie. Der Soziologe Bullivant spricht von „happy-clappy liturgy“. Das sind noch nicht alle Gründe für den Niedergang. Zur abnehmenden Glaubwürdigkeit des kirchlichen Personals, zum Kopfschütteln über die Haltung der Amtskirche zu Scheidung, Homosexualität oder vorehelichem Sex kommen Zweifel daran, ob es ein Leben nach dem Tod (einerlei ob im Himmel oder in der Hölle) gibt und ob Gott wirklich existiert.