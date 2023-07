Der Lohn ist im Rahmen von volkswirtschaftlichen Zielsetzungen zu sehen und ist in einer kapitalistischen Wirtschaft stets ein politischer Lohn. Dieser Satz könnte vom heutigen SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil stammen, der die jüngst beschlossene Anhebung des Mindestlohns auf 12,41 Euro als unzureichend bezeichnete und eine Revision forderte. Ein politischer Lohn wäre in diesem Sinne ein Lohn, den Politiker festsetzen. Zuletzt wurde der Mindestlohn von den Politikern der Ampel im vergangenen Jahr auf 12 Euro angehoben. In einer „Gesellschaft des Respekts“ brauche es gute Löhne, so Kanzler Scholz.

Tatsächlich stammt das Eingangszitat des „politischen Lohns“ in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht von Lars Klingbeil, sondern von einem Mann namens Viktor Agartz. Und der meint es völlig anders. Sein Diktum findet sich in einem Aufsatz von 1953 über die Notwendigkeit einer „expansiven Lohnpolitik“. Agartz (1897 bis 1964), Politiker und Gewerkschaftler, war eine schillernde Persönlichkeit. Von 1948 bis 1955 amtierte er als marxistischer Chefideologe des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Hinter der „expansiven Tarifpolitik“ verbirgt sich die Idee, Löhne seien dazu da, die Modernisierung der Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen: Sie wirken als „Produktivitätspeitsche“. Wenn Unternehmer gezwungen werden, ihren Beschäftigten höhere Löhne zu zahlen, und sie zugleich verständlicherweise nichts von ihrem Gewinn abzweigen wollen, bleibt ihnen nur der Ausweg, ihre Fabrik zu modernisieren. Sie werden ihre Fertigungsprozesse effizienter gestalten, „um durch eine bewusste Kraftsteigerung eine Ausweitung der Produktion herauszufordern“.