Hanks Welt : Aktientipps für Philosophen

Vielleicht nehmen wir Deutschen den griechischen Philosophen Sokrates einfach zu ernst. Oder haben ihn gar nicht richtig verstanden? Gängiger Überlieferung zufolge stammt von Sokrates das Diktum „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Der Satz ist schon deshalb rätselhaft, weil er mit der Paradoxie zurechtkommen muss, dass jemand, wenn er nichts weiß, logischerweise auch nicht wissen kann, dass er nichts weiß. Oder aber umgekehrt, dass, wenn er sein Nichtwissen für gewiss hält, er die generelle Aussage relativieren müsste, er wisse einfach gar nichts.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wir überlassen die Auflösung dieser Paradoxie getrost den Philosophenstammtischen am Silvesterabend. Und wenden uns der einfacheren, aber gleichwohl nicht trivialen Frage zu, ob Nichtwissen ein Defizit oder nicht vielmehr eine Stärke ist. Zu viel Wissen jedenfalls erdrückt. Aber die Angst, zu wenig zu wissen, macht arm. Dazu kommt uns eine gerade von der Deutschen Börse veröffentlichte Studie wie gerufen (leicht zu finden auf deutsche-boerse.com). Dort nämlich wird die These vertreten, dass Nichtwissen hilft, wenn es um die Geldanlage geht. Und dass die Befürchtung, nichts zu wissen, dummerweise viele Menschen davon abhält, am Aktienmarkt mitzumischen. Der Sokrates der Jahres 2019 ist für mich ein Finanzwissenschaftler der „Frankfurt School of Finance and Management“ namens Michael Grote. Sein sokratischer Börsen-Lehrsatz lautet: „Viele wissen nicht, dass man nichts wissen muss.“

Aber nun der Reihe nach. Seit Jahren rätseln die Gelehrten, warum in Deutschland, einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, nur 18 Prozent der Bürger Aktien und Aktienfonds besitzen. Im internationalen Vergleich ist das sehr wenig, und es ist auch jammerschade: Denn wir Deutschen verschenken auf diese Weise – zumindest mittel- und langfristig – ziemlich viel Rendite. Stattdessen jammern wir lieber über die Mini- oder Negativzinsen auf unseren Sparbüchern und schimpfen auf die EZB. Wahrscheinlich würden viele Nichtaktionäre schon die Voraussetzung anzweifeln, dass, wer keine Aktien kauft, Geld verschenkt.

Wissen wird überschätzt

Aber die Belege sind erdrückend: Allen Crashs zum Trotz war beispielsweise die durchschnittliche jährliche Wertsteigerung des Aktienindex Dax in der Vergangenheit beträchtlich: Sie lag bei durchschnittlich sieben Prozent im Jahr – und das seit 1969. Wer monatlich 10 Euro in ein Sparschwein füllt, hat nach 30 Jahren 3600 Euro angesammelt. Wenn er Glück hat und bei seiner Bank über diesen Zeitraum im Schnitt zwei Prozent Zinsen bekommt, summiert sich sein Vermögen auf 4913 Euro. Die sieben Prozent einer durchschnittlichen Aktienrendite indessen brächten ihm nach 30 Jahren 11 697 Euro ein. Dem Sparschweinbesitzer gehen folglich 8097 Euro durch die Lappen. Dumm für ihn, dass er keine Aktien gekauft hat. Dieses simple Wissen der Aktienrendite wollen viele Menschen offenbar nicht zur Kenntnis nehmen. Dabei könnten sie es wissen. Warum? Weil es – fast schon penetrant – regelmäßig etwa im Teil „Geld & Mehr“ der F.A.S. wiederholt und mit verständlichen Kurven veranschaulicht wird.