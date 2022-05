Hanks Welt : Die Lust am Enteignen

Alischer Burchanowitsch Usmanow steht wieder im Zentrum des öffentlichen Interesses. Der Name des Mannes mit der Berufsbezeichnung Oligarch findet sich zusammen mit 30 weiteren russischen und belarussischen Milliardären auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Sein Vermögen wird auf 13 Milliarden Dollar geschätzt. Den Deutschen ist Usmanow bekannt, weil ihm am Tegernsee drei Immobilien im schönsten Alpenstil (außerdem ein Bootshaus) gehören. Das bayerische Voralpenland zieht nicht nur begüterte Deutsche an, sondern lockt die Superreichen aus aller Welt, zum Beispiel den thailändischen König Rama X., der am Starnberger See, vom Fiskus beäugt, ein zweites Zuhause hat.

Usmanows Vermögen ist nun also eingefroren, genauso wie die Villen, Yachten, Helikopter und Kunstwerke seiner Oligarchen-Kollegen. Einfrieren bedeutet, dass Usmanow sein Haus nicht vermieten oder weiterverkaufen darf; es bleibt jedoch sein Eigentum. Die Juristen nennen das ein „Verfügungsverbot“.

Lange Zeit haben viele „Dienstleister“ im Westen von den Oligarchen aus dem Osten profitiert. Nutznießer sind die Immobilienmakler, die die Grundstücke und Paläste aussuchen, die Notare, die alles ordentlich testieren und die Banker, die das Oligarchen-Vermögen verwalten und mehren. Auch Usmanow war lange Zeit am Tegernsee gern gesehen: Er veranstaltete schöne Partys, orderte Kaviar und war wegen seines üppigen Trinkgeldes beliebt, wie ich einer Reportage in der „Zeit“ entnehme. Inzwischen ist die Stimmung in Rottach-Egern gekippt: Man will mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Besonders weit lehnt sich ein Gemeinderat der Grünen aus dem Fenster. Der wirbt dafür, das Eigentum des Oligarchen zu konfiszieren, zu verwerten und anschließend „der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen“.

Schamlose Forderungen

Solche Forderungen sind kein Einzelfall, wenngleich sie nicht immer derart scharf und schamlos daherkommen wie am Tegernsee: Erst profitieren, dann sozialisieren – und davon abermals profitieren. Die Lust am Russen-Enteignen greift um sich. Die EU-Kommission hat am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag präsentiert, wie russische Vermögenswerte konfisziert werden könnten, sollten die Eigentümer versuchen, die EU-Sanktionen zu umgehen. Auch der amerikanische Präsident Joe Biden findet Gefallen an der Idee. Selbst in der neutralen Schweiz gibt es gewichtige konfiskatorische Stimmen. Zumeist kleiden sich diese Initiativen moralischer als am Tegernsee. Mit dem Erlös soll der Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden. Das wäre nur gerecht, sagen die Anhänger der Enteignung – und würde die Kassen des Westens entlasten; das sagen sie nicht.

Der Affekt ist verständlich und scheinheilig zugleich. Es mischt sich ein neumodisches Ressentiment gegen alle Superreichen mit einem archaischen Vergeltungsbedürfnis für die kriegerischen Verbrechen Putins in der Ukraine nach dem Motto: „Wenn wir schon nicht an Putin rankommen, dann halten wir uns an seinen Helfershelfern schadlos.“ Hinzu kommt das Gefühl der Hilflosigkeit des Westens, doch etwas tun zu müssen. Der Vorteil der Enteignung: Anders als ein Embargo von Gas und Öl oder die Lieferung von schweren Waffen gäbe es die Milliarden der Oligarchen sozusagen kostenlos.

Zumindest eine diskutable Begründung der Oligarchen-Enteignung habe ich bei meinen Recherchen gefunden. Sie stammt von Kilian Wegner, einem Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Europa-Universität Frankfurt (Oder). Wegner schlägt in der „Legal Tribune Online“ (LTO) die Errichtung einer suspicious wealth order in der EU vor: eine präventive Abschöpfung von Vermögenswerten verdächtiger Herkunft. Damit soll der Staat ermächtigt werden, gegenüber den formellen Inhabern von großen Vermögen (alles über 100 000 Euro), die bestimmte Risikomerkmale auf sich vereinen, Auskunft zu verlangen, aus welcher Quelle das Vermögen stammt und wer darüber faktisch die Kontrolle hat. Wird die Auskunft verweigert oder besteht der Eindruck, dass die Auskünfte nicht zutreffen, kann das Vermögen eingezogen und verstaatlicht werden. Der Vorschlag reagiert darauf, dass die Yachten und Villen der Oligarchen üblicherweise nicht unter dem Klarnamen des Milliardärs segeln, sondern eine anonyme Firmenadresse in der Karibik nutzen.